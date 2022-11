Shakira, una madre orgullosa de sus hijos que lo da todo en las gradas

MADRID, 13 (CHANCE)

Shakira no ha pasado por su mejor momento este año, sin duda, ha sido uno de lo más difíciles porque ha tenido que hacer frente a la separación con Gerard Piqué, la custodia de los menores y los baches de salud que ha tenido su padre. Ahora, parece que todo vuelve a estar en su sitio. Tras firmar el acuerdo con el exfutbolista y el alta hospitalaria de su padre, la artista se ha dejado ver en el partido de béisbol más importante de su hijo Milán.

La cantante llegaba acompañada por su hermano y en las gradas nos sorprendía con la equipación del equipo de su hijo. Animando sin parar a todos los jugadores, veíamos a Shakira dándolo todo: gritando, aplaudiendo, sonriendo... Se dejó ver con los demás padres de los compañeros de Milan hablando y disfrutando de una mañana de sábado de lo más divertida.

Tras la victoria del equipo de su hijo, la artista baja al campo para darle la enhorabuena al pequeño con un emotivo abrazo y se hace también una fotografía con su entrenador. Shakira muestra su lado más maternal hablando con los padres de los demás compañeros de su hijo, ante la despedida de este del equipo.

El presidente del club, también presente, se mostraba muy contento con el resultado y recalcaba que el partido que han jugado es "no importante, importantísimo". Por otra parte, Milan mostraba la buena relación que tiene con sus compañeros y les dedicaba unas emotivas palabras con las que se despedía de todos ellos.

Shakira orgullosa de su hijo, estaba muy pendiente y le hacía gestos para que los demás niños escuchen lo que su hijo quería decirles. Muy emocionada por las palabras del presidente del grupo, incitaba a su hijo para que abrazase y se tomase fotos con él para tenerlas de recuerdo.

Cuando la artista bajaba al campo no dudaba en hacerse una fotografía junto a Milán y el resto de sus compañeros. "A Milan, a milan" exclamaba la cantante a la persona que les estaba haciendo la fotografía. Toda una madre orgullosa de su hijo, que no dudaba en mostrarle su apoyo en un partido más emotivo. Tras finalizar la charla del equipo, varios padres y compañeros de Milan, le pedían fotografías y ella, feliz, no dudaba en hacérselas.