Shakira, nuevo dardo en forma de canción a Gerard Piqué. Analizamos la letra de 'Monotonía'

MADRID, 19 (CHANCE)

¡Llegó el momento! Después de varios días calentando motores con pequeñas pinceladas de su nueva canción en sus redes sociales, este miércoles por fin hemos podido escuchar al completo 'Monotonía', el último hit de Shakira. Una colaboración de lujo con uno de los artistas del momento, Ozuna, que podría estar dedicada a Gerard Piqué.

A pesar de que la colombiana no confirma ni desmiente que la letra de esta bachata sea autobiográfica y hable de su separación del futbolista, lo cierto es que es algo inevitable de pensar al escuchar partes de la canción como "no fue culpa tuya... ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía" o "nunca dije nada, pero me dolía... Ya sabía que esto pasaría".

Así, además de revelar que la 'culpable' de su ruptura con Piqué después de una década de amor y dos hijos en común fue la "monotonía", Shakira también lanza algún dardo a su ex, al asegurar que "de repente ya no eras el mismo, Me dejaste por tu narcisismo, Te olvidaste de lo que un día fuimos".

A corazón abierto - y nunca mejor dicho porque en el videoclip de la canción se ve cómo se lo pisotean mientras languidece en el suelo - la cantante deja claro que en su relación ella dio "más" que el futbolista: "Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, Pero sí sé que di más que tú".

Y, para nuestra sorpresa, Shakira confiesa que "este amor no ha muerto" aunque, sí avisa, "está delirando ya y de lo que había ya no hay na'". "Te lo digo con sinceridad, Mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... Que yo te quiero, Pero yo me quiero más a mí..." concluye, en lo que parece una declaración de intenciones por parte de la artista de pasar página y olvidar de una vez por todas a Piqué.

Sin duda, una letra que dará mucho que hablar, que supera a la de 'Te felicito' - en la que también hablaba de su ruptura con el futbolista al ritmo de "por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso" - y sobre la que Shakira guarda silencio, dejando en el aire si 'Monotonía' es un mensaje para Gerard.