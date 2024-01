Shakira, nuevo dardo a la madre de Gerard Piqué al revelar quién es su "amada exsuegra"

MADRID, 24 (CHANCE)

Un año después de cobrarse su venganza contra Gerard Piqué con su 'Session 53' con Bizarrap, y acordarse de la madre de su ex, Montserrat Bernabeu -"me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"- en el tema que se ha convertido en un himno del empoderamiento -"las mujeres ya no lloran las mujeres facturan"- Shakira ha lanzado un nuevo dardo contra la abuela de sus nietos.

Y lo ha hecho compartiendo en redes sociales una fotografía con su "exsuegra amada" que, como era de esperar, no es la madre de Piqué, con la que se acabó el 'buen rollo' del que habían presumido siempre cuando la cantante descubrió que apoyaba el romance del exfutbolista con Clara Chía, y que incluso había servido de 'coartada' para los encuentros de la incipiente pareja aun sabiendo que Shakira estaba absolutamente devastada.

Pero volviendo a la instantánea... Si no es Monsterrat, ¿a quién llama la colombiana 'exsuegra'? Pues ni más ni menos que a la madre de Antonio de la Rúa, con el que mantuvo un noviazgo de 10 años que acabó en 2011, poco después de que Piqué irrumpiese en su vida durante el Mundial de Sudáfrica de 2010.

Demostrando la maravillosa relación que mantiene con la que fue su 'suegra', Inés Pertiné, Shakira ha publicado una imagen en la que posan de lo más cariñosas y en la que también aparece Gabriela, expareja del hermano de Antonio, Aitor de la Rúa y, por tanto, excuñada de la colombiana. Sin duda, un 'zasca' en toda regla a la madre de Gerard, con la que hoy por hoy sería imposible visualizarla así de cómplice.