Shakira pone a todo volumen su canción y deja sin siesta a los padres de Piqué

MADRID, 15 (CHANCE)

No ha pasado ni siquiera una semana desde que conocimos el nuevo tema musical de Shakira con Bizarrap -que está dedicado exclusivamente a Gerard Piqué, la madre de éste y su nueva pareja, Clara Chía- y ha sido uno de los mayores éxitos de la artista a nivel mundial. Una letra de lo más conflictiva, que ha provocado una revolución internacional por haberse desahogado como nadie esperaba.

Este sábado, las micrófonos de Europa Press recogían las declaraciones del padre de Piqué, que nos aseguraba que tanto él como su mujer están bien; y también hablábamos con Tonino, hermano de la cantante, que se tomaba a risa la repercusión que ha tenido el tema musical y se alegraba de que los padres de su excuñado se hayan tomado bien la letra.

Sobre las 16h de la tarde, Shakira no dudaba en poner a todo volumen su nuevo tema para que se escuchase no solo en su casa y en el patio de ésta, sino también en la calle y en toda la urbanización... pero, ¿saben quién lo tuvo que escuchar también? los padres de Piqué, que viven al lado de ella.

La colombiana, cuando pensábamos que no podía dar más volumen al altavoz, subió al máximo su canción con no sabemos que finalidad... pero de lo que sí que estamos seguros es que los padres de Piqué no se pudieron echar la siesta y, sin embargo, sí que escucharon la letra en la que queda retratado el exfutbolista.