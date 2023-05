Shakira, premiada como 'Mujer del año' en la gala 'Mujeres en la Música Latin' de Billboard

La colombiana ha recibido este domingo el premio 'Mujer del año' en la primera edición de los galardones 'Mujeres en la Música Latina' de la revista Billboard

MADRID, 8 (CHANCE)

Un mes después de instalarse en Miami, Shakira ha reaparecido públicamente en la ciudad estadounidense y lo ha hecho por todo lo alto: en la primera edición de los premios 'Mujeres en la Música Latina' de la prestigiosa revista musical Billboard, donde ha recibido un homenaje y ha sido reconocida como la 'Mujer del Año'.

Un evento que ha tenido lugar este domingo -madrugada del lunes hora española- en el Wasco Center de Miami y en el que la cantante, que llegó acompañada por parte de su familia, prefirió no pasar por la alfombra roja ni atender a los medios de comunicación en el photocall.

Radiante, Shakira acaparó todas las miradas con un ajustadísimo minivestido negro palabra de honor con detalle de transparencias en la falda, rematada a su vez por una correa de cuero. Un look que completó con su larguísima y ondulada melena suelta y unas sandalias de plataforma imposible con tiras al tobillo, también en negro.

Una gala en la que la artista derrochó complicidad con algunas compañeras de profesión como Thalía -desterrando así los rumores de mala relación que las persiguen desde hace años- y en la que Maluma, con el que mantiene una gran amistad y con el que ha colaborado en su tema 'Chantaje' fue el encargado de entregarle el premio 'Mujer del año' por su impacto en la música latina.

En su emotivo discurso de agradecimiento, en el que confesó que "la música fue la que me puso de regreso a mí misma cuando me sentí más perdida", tampoco faltó un dardo a Gerard Piqué, dejando claro que ha superado su ruptura: "Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas".

"Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado de buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado", ha añadido, sincerándose acerca de qué ha aprendido tras su separación del exfutbolista -uno de los años más complicados de su vida- y reivindicando la frase que ha popularizado en su famosísima 'Sessión 53' con Bizarrap: "Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan".