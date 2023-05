Shakira presume de las dotes artísticas de sus hijos en su último videoclip

MADRID, 16 (CHANCE)

Cuatro días después del lanzamiento de 'Acróstico' -una preciosa balada dedicada a sus hijos- Shakira ha presentado el videoclip oficial de su última canción y, para nuestra sorpresa, cuenta con dos protagonistas muy especiales, Milan y Sasha, que demuestran sus dotes artísticas cantando y tocando el piano ante la emocionada mirada de su orgullosa mamá.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá".

Con estas emotivas palabras y un adelanto del videoclip que podríamos ver horas después, Shakira revelaba su secreto mejor guardado... sus pequeños han heredado su talento artístico y, por primera vez, se convierten en los absolutos protagonistas de una de sus canciones. Y no solo por la letra de 'Acróstico', un canto de amor incondicional hacia Milan y Sasha, sino por el significativo vídeo que acompaña al nuevo éxito de la colombiana, que en apenas unas horas acumula diez millones de reproducciones.

Representando el fin de su etapa en Barcelona, Shakira y sus hijos aparecen sentados delante de un piano que los pequeños tocan a dúo, rodeados de cajas de mudanza, y, mientras Sasha canta "Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy", vemos como el que fue su hogar se va vaciando, las maletas se van cerrando y las persianas se van bajando, escenificando así su adiós a España. Poco después es Milan el que se lanza a cantar antes de que la colombiana, orgullosa, abrace y bese a los niños derrochando una complicidad y una unión que traspasa la pantalla.

Un videoclip en el que no hay ni rastro de Gerard Piqué, aunque su presencia sobrevuela los casi tres minutos que dura 'Acróstico', una canción con la que Shakira cierra el ciclo que comenzó con 'Monotonía' -con Ozuna- y continuó con 'Session 53' -con Bizarrap- y 'TQG', con Karol G, dejando claro que ha pasado página y dice adiós a su ex y a Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami con sus hijos.

Sin embargo, la polémica está servida. ¿Sabía Piqué que Milan y Sasha protagonizarían el nuevo videoclip de su madre? ¿Está de acuerdo el catalán con esta exposición para algunos excesiva de sus hijos o, por el contrario, no era conocedor de que los pequeños demostrarían su talento en 'Acróstico? Preguntas sin respuesta, ya que el novio de Clara Chía guarda silencio por el momento.