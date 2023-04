Shakira responde a Piqué tras sus declaraciones refiriéndose a ella como "la otra" y "mi expareja latinoamericana"

MADRID, 3 (CHANCE)

Coincidiendo con la marcha definitiva de Shakira y sus hijos Milan y Sasha de Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami lejos de Gerard Piqué, el exfutbolista ha concedido una entrevista al streamer Gerard Moreno en la que, más hablador que nunca, ha hablado sobre los convulsos momentos personales que ha vivido a raíz de su separación de la cantante, a la que se refiere como "la otra".

Muy sincero, el catalán ha asegurado que "relativiza mucho" las cosas e intenta no "dar importancia" a los ataques que ha recibido en redes sociales en los últimos meses por parte de los fans de su expareja -"miles de barbaridades que no me importan nada porque sino estaría muerto" ha dicho- que, para sorpresa de propios y extraños aclaró que es "latinoamericana". Algo que todos sabemos y que muchos han interpretado como un comentario completamente inapropiado por parte de Piqué.

Además, refiriéndose a Shakira como "la otra", ha criticado los "dardos" que les ha tirado a él y a Clara Chía en sus últimas canciones, asegurando que "muy bien", que "la otra lanza zascas, que está muy bien y es la moda, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef". "Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad" ha afirmado en clara referencia a la madre de sus hijos.

Unas polémicas declaraciones que han levantado una gran polvareda y a las que la cantante de 'Session #53' no ha tardado en responder, publicando un demoledor mensaje en su cuenta de Twitter: "Orgullosa de ser latinoamericana" ha presumido Shakira, acompañando su frase de varios emoticonos de banderas de países latinos.

Una manera muy elegante de dejarle claro a Piqué que no se avergüenza de sus orígenes y que está feliz de tener unos seguidores tan incondicionales como los que tiene.