Shakira vuelve a colocar la bruja en su terraza

MADRID, 24 (CHANCE)

No se habla de otra cosa que la nueva canción de Shakira, 'TQG' ('Te quedó grande') en colaboración con la grandiosa Karol G. Un tema en el que volvemos a tener mensajes directos a su Gerard Piqué y a la nueva pareja de éste, Clara Chía. "Tú te fuiste, yo me puse triple M; más buena, más dura, más level" canta la colombiana, dejando claro que la vencedora de esta ruptura es ella... y también palabras para la joven: "Lo que tu novia me 'tiró', eso no da ni rabia, yo me río".

Mientras tanto, Shakira sigue con su vida y con la bruja en su terraza. Después de haber estado una temporada apartada del gran ventanal donde estaba colocada mirando fijamente a la casa de sus exsuegros, parece que la cantante quiere protegerse otra vez de malas energías y ha decidido volver a colocarla para custodiar su casa.

Europa Press ha sido testigo de cómo la bruja vuelve a estar en la terraza de Shakira, esta vez colocada en una especie de apoyo pesado para evitar que el viento la mueva y mire continuamente a la casa donde habitan los padres del futbolista.

A principios de enero de este año, la cantante la colocaba y se especulaba con el motivo que le habría llevado a ponerla ahí. Al parecer, los padres de Piqué eran conocedores de la relación que tenía éste con Clara cuando todavía convivía con ella y por eso, la artista habría querido resguardarse de los malos pensamientos tras la traición sufrida.

Una actitud que ha sido de lo más comentada en los medios de comunicación porque causó especial revuelo. Sin embargo, lo que más polémico estos últimos meses han sido las letras de las canciones de Shakira, dedicadas íntegramente a su expareja y también a Clara. No cabe duda de que sigue cosechando éxitos después del año tan complicado que vivió tras su separación con el padre de sus hijos.