Sheila Casas, enamorada de Adrián Pedraja, actor de "El secreto de Puente Viejo"

MADRID, 21 (CHANCE)

Sheila Casas está de nuevo enamorada. La hermana de Mario Casas, muy feliz con esta incipiente relación, no oculta su relación con un famoso actor, Adrián Pedraja. Aunque quizás no te suene su nombre, si te decimos Adolfo de "El secreto de Puente Viejo", seguro que la cosa cambia. Y es que el joven intérprete ha alcanzado bastante popularidad gracias a su papel en la mítica serie de Antena 3.

Hoy, os ofrecemos las primeras imágenes de Sheila y Adrián, disfrutando de su amor en una romántica e íntima velada. Aprovechando los últimos días de verano para cenar en la terraza de un exclusivo restaurante, la pareja no perdió la oportunidad de inmortalizar el momento con varios selfies.

Durante la cena la hermana de Mario Casas y su chico demostraron que son una pareja muy fogosa y cariñosa y es que compartieron besos y muestras de cariño en todo momento. Posando con una gran sonrisa en el rostro y la copa de vino en la mano, Sheila ejerció de modelo para el actor, que fotografió el momento con su teléfono móvil. Tras varias fotografías, la pareja cambió los roles y fue Adrián el que posó con dos platos de postre y una cara de lo más simpática.

Después de exprimir al máximo su tiempo junto a sus hermanos Óscar y Mario, con los que tiene una maravillosa relación, Sheila disfrutó de una noche para dos de lo más relajada en la que compartió muestras de cariño y complicidad con su novio, Adrián Pedraja. Conocido por su papel en la serie "El secreto de Puente Viejo", el actor ha utilizado su cuenta de Instagram para presumir del buen momento personal y profesional que vive y es que ha encontrado el amor al lado de la rubia hermana del protagonista de "El practicante".

Aunque no ha sido hasta su participación en "El secreto de Puente Viejo" cuando ha saltado a la fama, lo cierto es que Adrián lleva trabajando en el mundo de la interpretación desde hace muchos años. "Para mi primer prota en 'El secreto de Puente Viejo' he tardado 9-10 años, imagínate los 'noes' que me han dicho". "Me han dicho que si soy demasiado guapo, demasiado alto, a veces me ofrecen papeles secundarios y me dicen que al ser así acaparo al principal. Es de mis mayores problemas" explicó durante una entrevista.