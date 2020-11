Sibi Montes celebra su cumpleaños junto a "El Tato" y muestra su apoyo a su cuñado, Francisco Rivera

MADRID, 17 (CHANCE)

Lejos de una gran celebración por las medidas de restricción contra la Covid-19, Sibi Montes ha celebrado su 28 cumpleaños sin su familia, pero con su pareja, Rafael Gracia "El Tato" - con quien está atravesando por su mejor momento después de un año de relación - en un conocido restaurante de la capital. Tras varias horas en el interior donde la pareja compartió risas y confidencias con otros amigos, ambos salieron del local intentando pasar desapercibidos para la prensa, ya que la hermana de Lourdes Montes prefiere disfrutar de su vida alejada del revuelo mediático que acompaña a la familia de su cuñado Francisco Rivera.

Confirmando que la celebración había ido "muy bien" y que había soplado las velas en muy buena compañía, Sibi aseguró que apoya a su cuñado Francisco Rivera y su hermano Cayetano en la lucha judicial que van a iniciar para recuperar todas las pertenencias de su padre que le corresponden de la herencia, "por supuesto, a todos" aclaró cuando le preguntaron si apoyaba al marido de su hermana.

Apostando por la sencillez para la ocasión, Sibi eligió pantalón vaquero oscuro de campana, camisa blanca y chaqueta de cuero en negro que combinó a la perfección con un cuello de pelo en gris. La modelo y coach, que comenzó una discreta relación con "El Tato" en el verano de 2019, ya no se esconden y son la viva imagen de la felicidad aunque, tímidos, evitan demostrar su cariño en público.

Lourdes Montes, que no pudo asistir a la celebración por encontrarse en Sevilla con sus hijos Carmen y Curro, quiso demostrar la especial relación que la une a Sibi con una preciosa felicitación en sus redes sociales, con la que, con estas preciosas palabras, demostró lo importante que es su hermana pequeña en su vida: "¡Hoy celebramos tus 28 años! La verdad es que yo celebro cada día de tu vida porque no sé qué haría sin tí. Gracias por acompañarme en cada momento, nunca me siento sola porque sé que te tengo"