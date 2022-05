Sicilia dice que no le incomoda que ERC pida dimisiones por 'Pegasus' aunque admite que "no es lo lógico"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado que no le incomoda que algunos socios de Gobierno, como es el caso de ERC, pidan dimisiones por el caso de espionaje a líderes independentistas con el programa 'Pegasus' aunque ha admitido que no es la manera "lógica" sin antes conocer qué ha ocurrido.

"No me incomoda pero no me parece que sea lo más lógico", ha manifestado Sicilia este lunes en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press al ser preguntado por la petición de ERC, socio del Gobierno, que ve necesario el cese "como mínimo" de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para reestablecer confianzas con el Ejecutivo.

Al hilo, ha insistido en que no es la manera más "lógica" tomar decisiones sin saber antes qué ha sucedido al tiempo que ha asegurado que en cuanto se conozcan los hechos --que están siendo investigados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que previsiblemente el Gobierno hará público este martes el informe-- se tomarán decisiones "si se estiman oportunas".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo del CNI y ha defendido a la institución que "ha actuado bajo la premisa de la legalidad", ha apostillado el portavoz socialista.

En cuanto al anuncio del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que hizo públicas estas informaciones sobre el espionaje al teléfono móvil del presidente, Pedro Sánchez, y de la titular de Defensa, el pasado 2 de mayo en una rueda de prensa y no se esperó a conocer los hechos, Sicilia ha insistido en que fue un ejercicio de "transparencia" y que en cuanto se conoció esta noticia se dio cuenta a la ciudadanía.

"No es incompatible. Se puede dar el hecho de algo que se conoce y eso no quita para que se pueda investigar. Ha primado la transparencia", ha zanjado.