Siemens Gamesa consigue una victoria parcial en su conflicto de patentes con GE en Estados Unidos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Siemens Gamesa ha conseguido una victoria parcial en el conflicto que mantiene abierto con General Electric (GE) por las patentes de algunos componentes de las turbinas eólicas, después de que la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos haya denegado casi todas las reclamaciones de la multinacional estadounidense contra el fabricante.

En concreto, el organismo consideró que Siemens Gamesa no infringió los derechos de propiedad intelectual de terceras partes y rechazó la reclamación de GE respecto a la denominada patente 'Zero Voltage Ride Through Patent', aunque falló a favor de la estadounidense respecto a una infracción limitada en la patente 'Low Voltage Ride Through Patent'.

No obstante, Siemens Gamesa mostró su "satisfacción" por esta decisión de la Comisión, ya que el fallo en contra se dirige solo a las turbinas eólicas de convertidor completo que ejecutan versiones de software anteriores a 2021, que el fabricante "ya no vende o importa", informó la compañía.

El consejero delegado 'Onshore' para Norteamérica de Siemens Gamesa, Shannon Sturgil, señaló que el ITC "tomó la decisión correcta al apoyar la competencia justa y legal en el mercado estadounidense".

"Reiteramos nuestra firme convicción de que ninguna característica o funcionalidad comercializada por la empresa infringe ningún derecho de propiedad intelectual válido de terceros, y seguimos comprometidos con la industria eólica estadounidense", añadió.

No obstante, Siemens Gamesa indicó que, dado que estos problemas continúan sujetos a acciones legales en varias jurisdicciones, incluida la propia acción de la compañía con respecto a la infracción de las patentes 'offshore' suyas por parte de GE, cuyo juicio está programado en Boston en abril, "no hará más comentarios sobre el asunto".

La disputa se remonta al año 2020, cuando GE interpuso una demanda ante el organismo de Estados Unidos contra el fabricante surgido de la fusión de Gamesa y la división eólica de Siemens por infringir la normativa sobre propiedad intelectual. Siemens Gamesa respondió demandando al fabricante estadounidense por infringir sus patentes para eólica marina.