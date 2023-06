Sigma (Campofrío y Navidul) apuesta por la categoría de los 'snacks' para impulsar su crecimiento

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La multinacional de la alimentación Sigma, que cuenta con marcas como Campofrío, Navidul, Revilla y Better Balance, entre otras, apuesta por la categoría de los 'snacks', con el lanzamiento de 'Snack'In For You', como nueva vía de crecimiento del negocio, según informa en un comunicado.

En concreto, 'Snack'In For You' nace como una 'startup' interna de Sigma, desarrollando un modelo de negocio que aúna la agilidad y flexibilidad propias de las 'startups' con la fuerza de una multinacional.

"Hemos reducido cuatro veces el tiempo de puesta en el mercado, de 18 meses a apenas cinco y, en menos de un año se ha conseguido arrancar el proyecto, escuchar al consumidor y poner el producto en el mercado", ha explicado el director de Snacks de Sigma en Europa, Simón Fusté.

Tras una fase de prueba en diversos establecimientos en España, la nueva gama está ya disponible en 'retail' en establecimientos de Carrefour y El Corte Inglés, gasolineras, comercios tradicionales y tiendas 'online' de productos naturales.

Además de en España, esta gama de snacks se comercializa en países como Francia, México o Estados Unidos, mientras que trabajan en su incorporación en Alemania y Reino Unido, entre otros mercados.

Sigma ha explicado que esta nueva línea de productos está basada en tres pilares: simplicidad y transparencia con un máximo de seis ingredientes reconocibles por los consumidores; un proceso de elaboración sencillo (cortar, hornear y envasar), y una oferta de alto valor proteínico para todos los públicos compuesta por productos sin gluten, en su mayoría sin lactosa y con variedades aptas para vegetarianos y veganos o certificadas halal.

De esta forma, entre las referencias de la nueva propuesta de Sigma se incluye variedades cárnicas, lácteas, vegetales, de frutos secos y de fruta.

"Nuestro compromiso es sencillo: lo que ves es lo que comes. Queremos que los consumidores conozcan qué están consumiendo y qué valores nutricionales les aporta y, por ello, apostamos por un etiquetado limpio, con información clara y comprensible sobre el producto", ha indicado Fusté.

De esta forma, la nueva marca se ha desarrollado siguiendo una metodología 100% 'consumer-centric', de escucha activa de los consumidores. "En los estudios se identificó la percepción de que aquellos productos que están deliciosos tienden a no ser muy nutritivos, y viceversa: los snacks más nutritivos no suelen ser demasiado apetecibles. Deseamos satisfacer ambas demandas -sabor y nutrición- y revolucionar el mundo de los snacks", ha recalcado el director de Snacks de Sigma en Europa.

España es uno de los principales países consumidores de snacks deEuropa, con un gasto de 57,5 euros per cápita al año, justo después de Reino Unido y Holanda.

En España, esta categoría, que incluye patatas fritas, snacks deaperitivo, palomitas, frutos secos y fruta desecada, elevó sus ventas un 10% en 2022, hasta alcanzar los 2.316 millones de euros, según datos IRI.