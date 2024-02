Sigourney Weaver habla sobre los abusos en la industria del cine

MADRID, 10 (CHANCE)

Quedan horas para que la actriz estadounidense Sigourney Weaver reciba el premio Internacional ante su prominente carrera profesional en la 38 edición de los Premios Goya. La actriz llegaba este viernes a España y concedió una rueda de prensa en la que condenó los abusos sexuales en la industria del cine de cara a una gala marcada por las presuntas agresiones sexuales por parte del director Carlos Vermut a varias mujeres y por la presencia del grupo político Vox.

Sigourney aseguró que "sabíamos que el movimiento 'Me Too' no iba a cambiar las cosas de la noche a la mañana", pero sí reconoció que la situación ha mejorado mucho para las víctimas y las mujeres en general: "Creo que ha hecho una gran diferencia en cómo se sienten las mujeres y cómo nos empoderamos a decir 'no', a decir 'parar' y entender que eso podría ser algo de esperar y no ser demasiado confiadas".

La actriz tuvo palabras para Pedro Almodóvar, al que admira porque "hay mucha inspiración en las películas de Pedro Almodóvar, las mujeres campeonas y cuenta historias muy complejas, fascinantes, entretenidas, sobre todos los tipos de mujeres".

Entre bromas aseguró que su español todavía no es tan bueno como para trabajar junto a Almodóvar, pero espera poder hacerlo en un futuro: "Mi español no es apto para trabajar, pero creo que está haciendo un poco de trabajo en inglés, así que espero verlo mañana a la noche, y le daré mis argumentos".

En cuanto a qué espera ver esta noche en la gala de los Premios Goya, la actriz aseguraba que le encantaría conocer más a fondo a Almodóvar y Penélope Cruz: "Estoy muy emocionada de ver a Penélope Cruz, con quien he coincidido una vez anteriormente. Y confío, por supuesto, en ver a Pedro. Estoy muy emocionada de ver a Jota, con quien he trabajado y admiro muchísimo 'La Sociedad de la nieve'".