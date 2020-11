Silvia Pantoja, sin miedo a Isabel Pantoja: "Cuando vas con la verdad no tienes nada que temer"

MADRID, 30 (CHANCE)

La reaparición televisiva de Silvia Pantoja para dar, después de muchos años de silencio, su verdad sobre Isabel Pantoja sigue dando mucho que hablar. La artista, afincada en Mexico, no dudaba en definir a su prima como una mujer celosa, ambiciosa, egocéntrica y egoísta, además de acusarla de haber torpedeado su carrera y de asegurar que no es buena persona. Además, la sevillana cargaba tintas conta doña Ana, madre de la tonadillera, a la que señaló como la persona que movía todos los hilos y que siempre se movió por interés, manejando la vida de su hija a su antojo para sacar un beneficio económico.

Unas palabras que, pese a tratarse de las vivencias de Silvia Pantoja con su tía y con su prima, han caído como un jarro de agua fría en Cantora y que podrían causar a la cantante más de un quebradero de cabeza porque Isabel podría tomar medidas legales contra ella.

Sin embargo, y lejos de tener miedo a las posibles represalias de la tonadillera, Silvia sostiene sin perder la sonrisa que "no tengo miedo a nada, porque cuando vas con la verdad no tienes nada que temer". Rotunda, la cantante defiende que "no he dicho nada, más han dicho ellos", y asegura que "ellos mismos se están retratando" ante las fuentes que afirman que Isabel y Agustín Pantoja han llamado a México para intentar dañar su reputación.

Además, Silvia confiesa que "no" ha podido hablar con Kiko Rivera después de su entrevista, en la que señaló que intentaría reunirse con su primo, al que le tiene mucho cariño, y que al parecer no querría saber nada de ella y estaría muy molesto por las palabras que la sevillana dijo sobre su abuela, doña Ana, a la que el Dj adora.

-NO HE DICHO NADA. MÁS HAN DICHO ELLOS.