Simón, sobre la fecha de las elecciones catalanas: "Todavía hay un margen para que se pueda evaluar la situación"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido este jueves que "todavía hay margen" para valorar la posibilidad de retrasar la fecha de las elecciones catalanas, previstas para el próximo 14 de febrero.

En rueda de prensa, Simón ha recordado que todavía queda un mes para que llegue la fecha prevista para la celebración de los comicios en Cataluña y ha subrayado que "todavía hay un margen" para que se pueda valorar la situación del impacto de la Covid-19 y así tomar decisiones.

"Obviamente no se pueden tomar este tipo de decisiones con dos o tres días de tiempo pero todavía hay un margen para que se pueda valorar cuál es la situación en Cataluña con el margen suficiente", ha explicado.

"No voy a opinar sobre si es pertinente o no tener las elecciones catalanas", ha explicado Simón, quien ha dicho que únicamente se puede limitar, como ya ha hecho en otras ocasiones, a hablar sobre "la oportunidad o no de hacer acontecimientos masivos". En cualquier caso, ha defendido que todavía hay un margen para evaluar la situación y tomar decisiones al respecto.

En el terreno político, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avisado este jueves de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general, al ser preguntado por el posible aplazamiento de los comicios en Cataluña, y ha pedido "mucha cautela ante una falta de previsión legal".

Por su parte, la Generalitat ha respondido que tiene cobertura legal para aplazar las elecciones del 14 de febrero por el impacto de la pandemia del coronavirus, han explicado varias fuentes del Govern a Europa Press.