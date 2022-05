Simoneta Gómez-Acebo evita hablar sobre su tío, Don Juan Carlos I

MADRID, 7 (CHANCE)

Han sido muchos los rostros conocidos que se han dejado ver estos días en la Feria de Abril, entre ellos, Simoneta Gómez-Acebo, que este viernes disfrutaba acompañada de sus seres queridos de una comida súper especial. Horas más tarde, la sobrina de Don Juan Carlos I abandonaba la feria para dirigirse a la Plaza de la Maestranza para ser también protagonista de una tarde de toros con amigos.

Nos sorprendía bastante la actitud de Simoneta, ya que hacía oídos sordos a las preguntas sobre el Rey Juan Carlos I y su posible presencia en España: "qué buen día hace para ir a los toros". Pero no era del único tema que no quería hablar, porque cuando le preguntamos por la participación de María Zurita en 'MasterChef Celebrity', sale por la tangente: "perdone, es que llego tarde".

Horas más tardes, Simoneta llegaba a la plaza de toros en Sevilla para disfrutar de la corrida de la tarde del viernes sin querer atender a la prensa. Cuando le preguntamos por la situación del Rey emérito, su sobrina da la callada por respuesta y agradece a la prensa su presencia para escabullirse: "muchas gracias".

Eso sí, nos mostraba su peor cara cuando le preguntábamos de nuevo por Don Juan Carlos: "no quiero hablar" y sobre si ha hablado con él, responde: "no sé de lo que me hablas". Así, la sobrina del emérito evitaba hablar sobre su situación y mostraba su peor cara ante los medios de comunicación.