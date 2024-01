Los sindicatos achacan a Gallego (IAG) el poco interés por solucionar el conflicto del handling de Iberia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

UGT y CCOO han señalado este jueves que Iberia está "sometida a las decisiones del grupo IAG" sobre el conflicto laboral en su segmento de handling y han alegado que "parece que desde Londres no hay mucho interés por parte del 'Empresario del año 2023' en solucionar este conflicto".

Se han referido así al consejero delegado de IAG, Luis Gallego, quien ha recibido este reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio España-EEUU en la edición del pasado año.

Explican así la actitud "pasiva" que, a su juicio, mantiene la aerolínea desde el pasado 26 de septiembre, cuando se resolvió el concurso de handling de Aena y se reveló que la compañía había perdido la licencia en ocho grandes aeropuertos de la red.

Los sindicatos y la compañía han mantenido este jueves una última reunión para tratar de llegar a un acuerdo para desconvocar la huelga programada entre el 5 y el 8 de enero. Sin embargo, esta ha finalizado sin acuerdo.

UGT y CC.OO han detallado en un comunicado que la aerolínea ha mantenido su postura, "negándose a cualquier solución" que no sea la subrogación de los trabajadores --recogida en el convenio colectivo--, argumentando que acogerse al autohandling y mantener a los trabajadores más antiguos provocaría una pérdida de competitividad para el grupo.

En este punto, los sindicatos critican que la compañía pusiera en valor a estos trabajadores como "mayores activos" al presentar la oferta a los concursos debido a su "experiencia y profesionalidad".

Las dos organizaciones alegan no entender la forma de actuar de la compañía, que "no atiende a razones y no acepta posibles soluciones" propuestas por los sindicatos, tales como el autohandling o la creación de una nueva sociedad 100% propiedad de Iberia pero con un nuevo nombre comercial que aglutine a los trabajadores de estos ocho aeropuertos perdidos, prestando servicio a las aerolíneas del grupo.

Por el momento las negociaciones se han roto y la huelga comenzará este mismo viernes, afectando a 444 vuelos del grupo Iberia y a más de 45.600 pasajeros, aunque las incidencias podrían multiplicarse teniendo en cuenta el casi centenar de compañías a las que Iberia Airport Services presta servicio.