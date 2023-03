Sindicatos y CEOE volverán a reunirse la primera quincena de abril para seguir negociando el acuerdo salarial

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

CCOO, UGT y la CEOE volverán a reunirse la primera quincena de abril para seguir negociando el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), después de una nueva toma de contacto este miércoles que ha concluido con "voluntad de hablar".

Los agentes sociales han abordado, en este primer encuentro oficial desde mayo de 2022, "el alcance y el contenido del V AENC", como ha informado UGT, y han "dado una vuelta" a los puntos que, según las partes, debería tener este acuerdo, como ha explicado CCOO tras el encuentro.

La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha comentado que los empresarios han acudido a esta cita sin "propuesta salarial", aunque han acordado que, en la reunión de abril, cada una de las partes lleve elaborados "los temas que debe incluir el AENC, además de los incrementos salariales".

"En la medida en que hemos visto temas que son susceptibles de abordar en el AENC, hay temas que deberíamos ser capaces de abordarlos. Vemos que hay, cuanto menos, voluntad de hablar", ha agregado Vicente.

No obstante, ha recalcado que la voluntad "por sí sola no vale" y requiere de "propuestas sobre la mesa para avanzar".

PROPUESTA SINDICAL

CCOO y UGT piden a CEOE subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios.

Así, CCOO y UGT proponen que a las subidas salariales iniciales planteadas para cada año del periodo 2022-2024 se les sume un alza adicional por la desviación de la inflación en cada uno de los años del acuerdo.

Además, dicha subida salarial adicional, que se fijará a través de la cláusula de revisión, se vinculará a la información que se obtenga a través del Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (Sienc) para que la recuperación del poder de compra de los salarios tenga relación con la evolución económica de los sectores a través de "un dato fidedigno".

Según la propuesta sindical, esta cláusula de recuperación salarial operará preferentemente al cierre de cada uno de los años y, en todo caso, serán los propios convenios colectivos los que establezcan otras secuencias de entrada en vigor de la cláusula: al final del ciclo 2022-2024 o una distribución porcentual en ambos tiempos (un porcentaje de la recuperación al final del año y otro al final del ciclo).

Los sindicatos defienden que la negociación con CEOE de este pacto de convenios no puede ir más allá del 1 de mayo, y si no logran acuerdo, han instado al Gobierno a establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios, un planteamiento que no ha gustado nada a CEOE.

El último AENC finalizó su vigencia en 2020 y desde entonces empresarios y sindicatos no han sido capaces de llegar a un nuevo pacto. Las posibilidades de hacerlo se truncaron con la llegada de la pandemia y después con la subida de la inflación a cifras de dos dígitos, lo que llevó a las empresas a negarse a una cláusula de revisión salarial ligada al IPC que los sindicatos consideraban imprescindible.