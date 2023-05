Los sindicatos cifran en 40.000 los manifestantes en Andalucía

JAÉN, 1 (EUROPA PRESS)

Más de 40.000 de personas, según UGT-A y CCOO-A se han movilizado este 1 de mayo --Día Internacional del Trabajo-- en las diferentes manifestaciones convocadas por las dos grandes centrales sindicales en las ocho provincias andaluzas, con participación de las dos secretarias generales, Carmen Castilla y Nuria López, en la marcha de Jaén y con un "aviso claro" a la patronal: "O suben salarios o habrá conflictividad laboral".

No en vano, la subida de los salarios, la bajada de los precios y el reparto de beneficios han centrado estas manifestaciones. "Este 1 de mayo aprovechamos para dar un aviso a la patronal: O suben los salarios o habrá conflictividad laboral", ha destacado la dirigente andaluza de UGT en declaraciones a los medios.

Castilla ha señalado que mientras la inflación en Andalucía "muy probablemente" se sitúe por encima del 4%, los salarios están subiendo, como promedio en los convenios, en torno a un 2,7%". Por este motivo, el lema escogido para este Primero de Mayo "no es baladí".

La secretaria general de UGT-A también ha remarcado otros dos aspectos que preocupa al sindicato. Por un lado, la siniestralidad laboral --este lunes ha muerto una temporera marroquí al volcar el autobús en el que viajaba en una carretera próxima a Almonte (Huelva) y han resultado heridas, de diversa consideración, otras 25 trabajadoras-- y la "elevada tasa de desempleo juvenil".

En cuanto al primero de ellos, Castilla ha reclamado a los empresarios que inviertan en prevención y cumplan "escrupulosamente" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En lo que respecta a la última Encuesta de Población Activa, ha recordado que la tasa de paro se sitúa en el 18%, "cinco puntos más que la media estatal" y, "sobre todo", el hecho de que "un 38% de jóvenes estén desempleados en nuestra comunidad autónoma".

De su lado, Nuria López ha insistido en la necesidad de que "se repartan los beneficios y suban los salarios: que dejen ya a un lado la avaricia empresarial", ha subrayado. "Pedimos al Gobierno que no den fondos europeos a las empresas que son insolidarias y sí a las que son corresponsables".

"No podemos permitir que el coste de la inflación lo asuman siempre las personas trabajadoras, sin que se suban los salarios, cuando los sueldos es la gasolina que mueve este país", ha añadido López. "Si no es así, no podremos ir a comprar y cerrarán muchos autónomos y cooperativas: será responsabilidad de esas grandes empresas egoístas, que no ponen su parte del trato, que es subir salarios".

Por otra parte, Castilla ha indicado que se ha escogido Jaén para la manifestación central "por las altas tasas de paro de esta provincia, que requiere de infraestructuras, y porque hay que ponerla en el mapa, para decir alto y claro que las necesita para que haya industria y se asienten aquí".

Según los sindicatos, en Jaén se han movilizado 3.000 personas, mismo número que en Almería y Cádiz. Unas 2.500 personas se habrían manifestado en Córdoba; 800 en Huelva, 6.000 en Granada y 10.000 tanto en Sevilla como Málaga.

Por el contrario, según los datos ofrecidos por la Policía Nacional, a través de la Delegación del Gobierno, en Sevilla habrían participado en esas marchas reivindicativas por el 1 de mayo unas 1.200 personas; 3.000 en Granada; 1.500 en Córdoba; 700 en Jaén, 650 en Cádiz, 450 en Huelva y 430 en Almería.