Sindicatos de la InspecciÃ³n de Trabajo se concentran de nuevo maÃ±ana en demanda de mÃ¡s personal

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han convocado para mañana miércoles, 7 de junio, una nueva concentración como parte de la nueva tanda de movilizaciones que emprendieron hace unas semanas para denunciar la falta de recursos en el organismo.

Esta segunda fase de movilizaciones, que concluirá con una huelga indefinida a partir del 26 de junio, tiene por objetivo protestar por la "caótica" situación de la Inspección, afectada por la falta de recursos.

CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, sindicatos convocantes de las protestas, denuncian que el conflicto en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "se mantiene y se intensifica" con esta nueva concentración, que tendrá lugar mañana entre las 12.00 y las 12.30 horas frente a los centros de trabajo de la propia Inspección.

Pese a que en las últimas semanas se han multiplicado las reuniones con el Ministerio de Trabajo, CCOO ha subrayado en un comunicado que el mensaje sigue siendo el mismo: el incumplimiento del acuerdo de julio de 2021 que el Gobierno firmó con los sindicatos y que pone en "grave peligro" el funcionamiento de la Inspección.

El conflicto en el organismo ha provocado un choque entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda. El primero culpa al segundo del incumplimiento de los compromisos que se hicieron a los sindicatos en julio de 2021.

Para los sindicatos, "de poco sirve que quede patente la disparidad de criterios y el enfrentamiento" en el seno del Gobierno de coalición "si finalmente el resultado es que la Inspección de Trabajo sigue sin solución para los profundos déficit que padece en la actualidad".

"A estas alturas no tiene sentido la exigencia de responsabilidades y dimisiones a un Gobierno con fecha de caducidad marcada para el 23 de julio, pero no por ello podemos abandonar la exigencia de cumplimiento de un acuerdo que, para su aplicación, no requiere de ninguna modificación normativa, ni tampoco presupuestaria desde el momento en que ya está contemplado en el presupuesto reconocido al organismo", subrayan los sindicatos.

Por ello, advierten de que, con independencia del periodo electoral, seguirán denunciando la situación de la Inspección y realizando "cuantas acciones consideren pertinentes" para defender el organismo.

Los sindicatos llevan meses demandando al Gobierno que cumpla con el acuerdo que suscribió con ellos en julio de 2021 para reforzar e incrementar la plantilla de la Inspección.

Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.

La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.