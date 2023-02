Los sindicatos planean nuevas movilizaciones si la CEOE rechaza su última propuesta del AENC

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha informado este miércoles de que su sindicato y CCOO están trabajando en "una última propuesta" para intentar cerrar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y advierten de que retomarán su campaña 'Salario o Conflicto' si no se consigue.

"No vamos a perder el tiempo más (...). Si la respuesta de la CEOE es la misma, daremos por finalizado el AENC sin acuerdo (...). Tendremos que incrementar nuestra campaña de 'salario o conflicto' que está dando buenos resultados donde hay músculo sindical. Vamos a tener que hacer coincidir las movilizaciones de los sectores donde somos fuertes con aquellos sectores donde no lo somos, para que todas las personas trabajadoras se vean beneficiadas", ha expuesto Luján en una rueda de prensa.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha admitido que es "poco optimista" con este acuerdo, y ha responsabilizado a la patronal de la falta de avances.

Luján considera que los empresarios "dimitieron desde hace mucho tiempo" de esta cuestión, y solo han tenido acercamientos con los sindicatos "de manera artificial" para que sus sectores "no les reclamen cuál es su responsabilidad".

El último encuentro informal se produjo el pasado 19 de enero y fue una reunión "discreta" y "sin nada sobre la mesa", como informaron los agentes sociales en su momento.

Luján ha reconocido este miércoles que estos "contactos exploratorios" resultaron poco exitosos, ya que los empresarios "no tienen propuestas, no contestan y no tienen posibilidad de hacer contrapropuesta", y considera que alargarlos es "perder el tiempo".

"Las patronales deberían ser responsables, recuperar la mesura. No parece demasiado justo que donde hay movilización se incrementen salarios de manera justa y donde no, las subidas que están dando a sus personas trabajadoras se asemeje demasiado al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", ha lamentado.

DÍAZ TAMBIÉN INSTA AL ACUERDO

Los sindicatos y la patronal dieron por cerradas las negociaciones para el AENC el pasado 5 de mayo, ante la "diferencia insalvable" con la cláusula de revisión salarial que pedían los representantes de los trabajadores y a la que se opusieron los empresarios.

CCOO y UGT exigían a los empresarios una subida salarial del 3,5% para 2022, con cláusulas de revisión salarial ante una inflación más elevada, de manera que los trabajadores mantuvieran su poder adquisitivo.

La CEOE planteaba en aquella mesa una subida salarial del 8% repartida entre 2022 y 2024, y excluía la cláusula de revisión salarial. El planteamiento de la patronal recogía una actualización del 3,5% para 2022, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024.

A comienzos de año, CCOO propuso incluir una nueva variable a la cláusula de revisión salarial, que tuviera en cuenta la marcha económica real de las empresas. De esta forma, las subidas salariales por convenios estarán ligadas a la inflación y a la situación de las empresas o de los sectores acogidos al convenio.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recogió el mensaje y reconoció que el planteamiento de CCOO abría "un espacio interesante" para la negociación, "en la onda" de las propuestas de los empresarios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha pedido en varias ocasiones a los agentes sociales que vuelvan a la mesa y lleguen a un acuerdo para subir los salarios en España.

La última vez fue este martes, tras la aprobación del SMI en el Consejo de Ministros, cuando Díaz recordó que el Gobierno había cumplido con su parte con la subida de esta renta mínima, e instó a los agentes sociales a hacer lo mismo en su ámbito.

"Deben tomarse en serio la necesaria compensación del poder adquisitivo de las rentas salariales", subrayó la vicepresidenta, que insistió en que la crisis "no la están causando los salarios".