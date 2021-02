Sindicatos de la Policía condenan "sin matices" la agresión en Linares pero cuestionan la prisión para los agentes

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Cinco sindicatos de la Policía Nacional han difundido este lunes un comunicado conjunto en el que condenan "sin matices" la agresión de dos agentes fuera de servicio que golpearon a un hombre y su hija de 14 años en Linares (Jaén), "un hecho puntual" para el que piden respetar la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme, cuestionando por desproporcionada la decisión del juzgado de dictar la prisión provisional.

En el texto secundado por JUPOL, SUP, CEP, UFP y SPP, los sindicatos de Policía Nacional representativos de la Comisaría Provincial de Jaén, se califica el comportamiento de los dos policías nacionales como "injustificable" pero lamentando que el rechazo social por estos hechos derivara en escenas de violencia que ven también "injustificada", al considerarla "igualmente rechazable" por las lesiones provocadas en policías y los daños causados en mobiliario urbano.

El comunicado, de tres puntos, concluye criticando que desde el viernes --día de los hechos ocurridos junto a un bar-- "se han sucedido juicios mediáticos y sociales de todo tipo sobre la citada agresión". "Siendo todos ellos legítimos, en un sentido u otro, queremos recordar que en un Estado de Derecho es la Justicia la que debe enjuiciar los comportamientos que tengan relevancia penal", sostienen.

Los sindicatos recuerdan que debe operar el principio de presunción de inocencia hasta que recaiga sentencia firme, aunque esto no impide que la Policía Nacional "cumpla ya con su obligación, deteniendo a los agentes y poniéndoles a disposición judicial con todos los elementos de prueba necesarios, así como iniciando el expediente disciplinario destinado a depurar las responsabilidades profesionales que se determinen".

RECLAMAN EQUIDAD PARA LOS AGENTES

En este punto, aluden a la prisión provisional dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Linares, en funciones de guardia, ya que sostienen que los criterios de aplicación de esta medida "en ningún caso incluyen la alarma social". "Los dos agentes merecen el mismo trato que cualquier ciudadano que hubiese cometido un delito de estas características y, por tanto, reclamamos equidad", enfatizan.

El comunicado comienza con un primer punto en el que muestran su rechazo y condena, "sin matices". "Ese comportamiento es injustificable y no representa ni a los Policías Nacionales de Linares ni a los del resto de España, que con su jura como servidores públicos se comprometen a respetar y hacer respetar la legalidad", sostienen.

"Estamos ante un hecho puntual y aislado que resulta enormemente doloroso para quienes nos dedicamos a la profesión policial para proteger a los demás y evitar, precisamente, actos como los que se produjeron el viernes en Linares", continúa el escrito.

LLAMAMIENTO A LA CALMA

Las organizaciones sindicales han respaldado al Ayuntamiento de Linares para hacer un llamamiento a "recuperar la calma y la serenidad con el objetivo de que las protestas sean pacíficas y no pongan en peligro la seguridad de todos".

En cualquier caso, dicen, "esos incidentes de orden público no representan a la ciudad de Linares, cuyos ciudadanos han mostrado siempre una cercanía a la Policía Nacional". "Agradecemos, en este sentido, las muestras de cariño y respeto, institucionales y personales, de todos aquellos linarenses que han entendido que la actuación de dos funcionarios no puede empañar el compromiso de nuestra institución con la ciudad", concluyen JUPOL, SUP, CEP, UFP y SPP.

Los dos agentes de la Policía están siendo investigados por un presunto delito de lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas para la salud física de la víctima, y en la que ha mediado ensañamiento, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En el material audiovisual difundido sobre la pelea por redes sociales se ve cómo varios hombres empiezan a dar golpes y empujones en plena calle a otro hombre, que acaba cayendo al suelo, siendo víctima de varios golpes y contusiones. El herido fue ingresado en el Hospital San Agustín de esta ciudad con lesiones en la nariz y la córnea, y también resultó herida, aunque con menor gravedad, su hija de 14 años.

La Dirección General de la Policía condenó estos hechos el sábado por la mañana, abriendo una investigación interna al tiempo que los agentes en Linares colaboraban con el atestado por el que se dictó la prisión provisional. Diferentes instituciones y partidos también mostró su repulsa por los hechos entre peticiones para evitar que la protesta ciudadana derivara en altercados.