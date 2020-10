Sindicatos de la Policía rechazan las "falsedades" de la serie 'Antidisturbios' con críticas a la Dirección General

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos de la Policía Nacional han recibo con fuertes críticas el estreno este fin de semana de la serie 'Antidisturbios', un producto de ficción que cuestionan por haber sido grabado en dependencias policiales y basarse en una trama que censuran por sus "falsedades" y por el "escarnios" que supone para los integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha expresado en un comunicado su rechazado a la serie estrenada en la plataforma de Movistar Plus por mostrar a los antidisturbios como "una pieza dentro de una trama de corrupción urbanística y política".

"Hacemos responsable de esta imagen y falsedades vertidas a la Dirección General de la Policía, cediendo instalaciones y espacios de las Unidades de Intervención Policial para hacer escarnio de ella y sus miembros", ha señalado JUPOL, que añade: "Todo aquel que viste este uniforme, desde el primero al último, se sienten ultrajados por la imagen ofrecida".

El secretario de comunicación de JUPOL, Pablo Pérez, considera "que se ha perdido la oportunidad de reflejar la realidad de esta unidad de policía nacional, profesionales a los que se somete a una gran presión diaria y que garantizan la seguridad ante situaciones delicadas". En concreto, echa en falta referencias a las carencias de medios y las jornadas que enfrentan en su día a día estas unidades.

JUPOL pone DE relieve las "inexactitudes" que muestra la serie en diversos momentos, como cuando la unidad de antidisturbios localiza a unos hinchas violentos a los que golpean.

CENSURAS A LA DIRECCIÓN GENERAL

Otras organizaciones como el SUP también han reaccionado al estreno de la serie mostrando su enfado con la trama. "La serie 'Antidisturbios' daña la imagen de la Policía Nacional. El SUP defiende a los compañeros de la UIP y no quiere aparecer en los agradecimientos de Movistar. Exigimos depurar responsabilidades en la Dirección General de la Policía por permitir que la serie vulnere a los policías", ha comentado en su cuenta de Twitter.

El SUP insiste en la defensa de la UIP su "excelente técnica", así como la "constante formación y preparación, su entrega en el trabajo y la alta exigencia física y mental, alejada totalmente del relato de la serie". Por eso, la organización sostiene que lo que se busca es la "ofensa" de los policías dentro de un intento de "desprestigio en lo personal y profesional". "No podemos consentir que las siglas de Policía Nacional figuren vinculadas a un proyecto así", enfatizan.

La CEP también ha criticado que la Dirección General autorizara la grabación en instalaciones de la Policía y, según los créditos de la serie, ofrecieran asesoramiento. "Hay uso de uniformes y vehículos, han recibido asesoramiento oficial y sale una serie que ofende a 2.500 compañeros con mentiras y clichés. ¿Quién y qué ha asesorado? Exigimos explicaciones urgentes".