Los sindicatos de Puertos del Estado se concentrarán el 16 de junio ante el Congreso

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos firmantes del III convenio colectivo de Puertos del Estado han convocado una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados para el próximo 16 de junio, después de que el Gobierno no haya aplicado todavía las subidas salariales pactadas y que se tenían que haber adoptado el año pasado.

Los representantes de UGT, CC.OO. y CIG también han convocado paros parciales y concentraciones que afectarán al tráfico portuario, toda vez que la previsión es recuperar los cruceros a medida que se va reactivando el turismo.

Asimismo, habrá concentraciones en la sede de Puertos del Estado y se prevén concentraciones en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. "No se descartan otras acciones y no cesarán las movilizaciones hasta no disponer de la autorización para aplicar los incrementos retributivos acordados y ratificados formalmente", advierten los sindicatos.

La representación empresarial ha alegado en varias ocasiones que la compleja recopilación de los datos relativos al gasto de los ejercicios 2019 y 2020 de todos los organismos públicos portuarios provocó que no se pudiera disponer de la necesaria resolución del Ministerio de Hacienda, encargado de aprobar el nuevo salario.

Mientras tanto, los trabajadores de Puertos del Estado todavía no han recibido las subidas salariales aplicables a todos los empleados públicos del 2,3% en 2020 ni la del 0,9% en 2021.