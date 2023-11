Los sindicatos de Renfe y Adif dicen que no están contra el traspaso de Rodalies sino frente a la segregación

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los comités de empresa de Renfe y Adif han aclarado que la huelga de cinco jornadas en ambas empresas no se ha convocado contra el traspaso de los servicios a Cataluña, sino contra la posible segregación de Renfe y Adif en distintas empresas más pequeñas.

A los sindicatos, quien gestione el servicio no es lo que les preocupa, sino que "se dé un bocado" a dos de las mayores empresas públicas del país y acaben por segregarse y afectando a las garantías laborales de todos sus trabajadores.

Una de las soluciones que satisfaría a los representantes de los trabajadores es la creación de una nueva empresa dependiente de la Generalitat pero que encargara a Adif y Renfe la prestación de esos servicios, según han explicado a Europa Press en fuentes sindicales.

De esta forma, los trabajadores seguirían perteneciendo a estas dos empresas públicas y con las mismas condiciones actuales, al mismo tiempo que la Generalitat tendría total potestad para gestionar el servicio, los trenes y las vías que pasarían a ser de su competencia.

Los sindicatos han detallado en una rueda de prensa que el número de trabajadores que podría verse afectado es de 2.300 personas en Renfe y de 1.500 en Adif, en función de la envergadura del posible traspaso de competencias.

Respecto a la posible desconvocatoria de huelga, las mismas fuentes aseguran que estos paros "son una forma de presión, pero no un fin en sí mismo", por lo que esperan que haya una mesa de negociación y se llegue a acuerdos que satisfagan las reivindicaciones de los trabajadores.

El problema es que el traspaso de Rodalies es solo un acuerdo político entre PSOE y ERC que, en caso de no alcanzarse un pacto de investidura, podría no materializarse y, por ello, el Ministerio de Transportes todavía no ha podido estudiar el detalle de la operación.

Sin embargo, los sindicatos ya han trasladado su intención de convocar huelga los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre. Por el momento, el Ministerio todavía no ha contestado a la petición de los comités de reunirse.