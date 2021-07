Los sindicatos volverán a movilizarse para pedir la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este lunes que CCOO y UGT volverán a recorrer las calles de España el día 14 de julio para pedir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma laboral.

Así lo ha señalado el máximo representante de UGT en un desayuno de Nueva Economía Fórum tras ser preguntado por si se iban a retomar las movilizaciones que venían realizando los días 11 de cada mes.

Álvarez ha apuntado que el día 14 volverán a movilizarse y que "fundamentalmente las movilizaciones van a tener como centro el SMI", ya que el proceso de negociación respecto a la derogación de la reforma laboral sí que está avanzando.

"Me parece que es justo, razonable y que se puede y debe subir el SMI", ha dicho, tras recordar que no hay ningún país de la Unión Europea que tenga salario mínimo que no lo haya subido este año. "Lo han subido un 2%, un 6%, un 2,5% e incluso un 1%, pero todos los han subido y no hay ninguna razón para no hacerlo en España", ha añadido.

El líder de la organización sindical ha incidido en que su sindicato está comprometido con el SMI y ha afirmado que piensa que este "es el camino para llegar en 2023 al 60% del salario medio".

"Estamos en un SMI de 950 euros y según los expertos vamos a ir a un SMI en 2023 por encima de los 1.050 euros, pero teniendo en cuenta la base del salario de 2019, por lo que pensamos que en 2023 debería estar entre los 1.100 euros y los 1.200 euros, y es el camino en el que vamos a continuar", ha dicho.