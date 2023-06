Sirera (PP) afirma que Collboni se comprometió "minutos antes" del pleno a no gobernar con BComú

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que el ya alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), se comprometió con él "minutos antes" del pleno de investidura a no gobernar con BComú, aunque ha admitido que no hay ningún pacto por escrito.

"Lo que le digo a Collboni es: 'Si vas a formar gobierno con los comunes, no te voy a dar mi apoyo'. Y él me dice: 'No lo voy a hacer", ha relatado el concejal popular en una entrevista de este lunes de 'El Periódico' recogida por Europa Press.

Para Sirera, las palabras del socialista y el comunicado de los comuns en el que explicaban que apoyarían a Collboni sin entrar en el gobierno municipal le hicieron decantarse para dar la alcaldía al candidato del PSC.