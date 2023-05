Sirera (PP) no hará "un Manuel Valls" porque ni hará alcaldesa a Colau ni se irá

Cifra en 384 millones la reducción de ingresos que implicaría su propuesta en fiscalidad

BARCELONA 15 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, ha asegurado este lunes que no hará "un Manuel Valls" porque no convertirá en alcaldesa a Ada Colau y porque se quedará en el Ayuntamiento aunque pierda.

"No haré un Manuel Valls porque yo me quedaré en el Ayuntamiento. Ya es una diferencia importante. Me presento para ser alcalde. Si no lo soy, a diferencia de otros me quedaré. La otra diferencia es que nunca haré alcaldesa a Colau", ha resumido en rueda de prensa en Efe.

Los votos del PP "ni por acción ni por omisión" servirán para hacer alcaldesa a Colau, y si sus votos son decisivos para dar la alcaldía a PSC o Junts, está dispuesto a hablar, tomando su programa como base.

No pondrá Barcelona "al servicio de Pedro Sánchez ni de Carles Puigdemont" pero sí está abierto a hablar con los que quieran bajar impuestos, garantizar seguridad y acabar con el urbanismo táctico.

Según Sirera, el candidato de Junts, Xavier Trias, sabe que hablar de independencia le perjudica y por eso "ha metido en un armario a Puigdemont, lo tiene escondidito y después de las elecciones ya volverá a salir".

Al preguntársele si tendrá autonomía para negociar pactos postelectorales, ha respondido que hablará con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero hará "lo que considere que es necesario para echar" a Colau.

"He tenido absoluta libertad para confeccionar mi lista, no he tenido indicación ni propuesta alguna por parte del PP a nivel español. Mi actitud ante posibles pactos será lo que beneficie a Barcelona", ha añadido.

FISCALIDAD

También ha presentado de nuevo su propuesta fiscal para Barcelona, que conllevaría la reducción de 384 millones de euros de ingresos tributarios, tras acusar a Colau y al candidato del PSC, Jaume Collboni, de haber convertido el Ayuntamiento "en una gran máquina tragaperras".

Quieren rebajar un 30% el IBI y eliminar el recargo metropolitano; un 10% el impuesto de plusvalía y no aplicarlo en herencias a ningún inmueble; el 10% de la tarifa del impuesto de vehículos; un 50% la cuota del impuesto de construcción; reducir también el IAE, y las tarifas de la zona azul hasta los 2,5 euros como máximo.

También ha precisado que quiere bajar entre un 40 y un 50% las tasas de terrazas, y suprimir la tasa turística y la de residuos.

Además, presentará el plan 'Simplifica Barcelona' con 10 medidas con las que pretende "acabar con la burocracia en la ciudad", entre las cuales suprimir la cita previa porque, a su juicio, representa un problema para muchas personas que no tienen acceso a la nuevas tecnologías, e impulsar la declaración responsable para que cualquier persona que quiera pedir una licencia o crear un negocio puedan hacerlo de manera inmediata.

OCUPAS

Tras afirmar que el martes presentarán la denuncia contra el Ayuntamiento por su "inacción" ante los ocupas de la plaza Bonanova, ha manifestado que sindicatos de la Guardia Urbana les han trasladado que reciben instrucciones del consistorio para no actuar ante determinados colectivos, y cree que puede afectar también a la Generalitat.

Sobre la situación del PP catalán, cree que en estas municipales pueden recobrar el espacio perdido durante los últimos años por "errores" cometidos, y considera que así lo avalan la mayoría de encuestas publicadas al respecto porque les dan entrada en el consistorio frente a formaciones como Vox, Cs y Valents.

Por eso, ha apelado de nuevo "a las personas son populistas de izquierdas ni de derechas" a que confíen en el PP, que ha definido como la fuerza de centro y centro derecha que puede mejorar la vida de los barceloneses.