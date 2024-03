El sistema eléctrico registra un superávit provisional de 2.944 millones a cierre de 2023

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El sistema eléctrico registró un superávit provisional de 2.944 millones de euros a cierre del pasado mes de diciembre, según datos de la duodécima liquidación realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De todas maneras, este dato no es definitivo, ya que ésta no es la última liquidación del año, dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, por lo que se realizan dos liquidaciones más a cuenta.

En concreto, el total de ingresos fue de 15.501,5 millones de euros, mientras que los costes ascendieron a 14.247,7 millones de euros. Dado que los ingresos fueron suficientes para cubrir los costes reconocidos, el coeficiente de cobertura -la relación entre los costes que se pueden pagar con los ingresos disponibles y los que se deberían pagar con cargo a las liquidaciones provisionales- fue del 100%. La demanda en consumo se situó en 205.511 gigavatios hora (GWh).

Esta liquidación se acumula a las anteriores del ejercicio 2023, sumando un total de 4.435,5 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente), desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

Del total acumulado, 4.385,7 millones de euros son pagados con cargo al sector eléctrico, mientras que 49,8 millones de euros lo son con cargo a Presupuestos Generales del Estado (PGE), que corresponden al 50% de la retribución específica de instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares.

Este mes no se produjeron desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por lo que la liquidación acumulada con cargo al sector eléctrico se vio afectada por un coeficiente de cobertura de 100% y la cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 283,5 millones de euros.

Para el pago de la parte correspondiente a las instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares, a la fecha del cierre de esta liquidación se recibieron ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 97,0067% de esta partida, siendo la cantidad a pagar de 2,4 millones de euros.

SECTOR GASISTA.

En lo que respecta al sector gasista, el total de ingresos liquidables declarados en la tercera liquidación ascendieron a 419.088 miles de euros. Estos ingresos liquidables son un 3,1% inferiores a los declarados en el periodo comparable del ejercicio anterior.

De estos ingresos, los correspondientes a los cargos del sistema fueron de 2,6 millones de euros, los de almacenamientos subterráneos de 8,3 millones de euros, los de redes locales a 195,8 millones de euros, los de red de transporte troncal a 83,7 millones de euros y los de plantas de GNL a 124,5 millones de euros.

Estos ingresos hacen frente a las retribuciones reconocidas y otros saldos deudores. En total, se obtuvieron desvíos por cargos del sistema (-0,5 millones de euros), almacenamientos subterráneos (+1,1 millones de euros), redes locales (-330,9 millones de euros), red de transporte troncal (-21,4 millones de euros) y planta de GNL (+503,3 millones de euros.

La demanda de gas facturada hasta el 31 de diciembre de 2023 ascendió a 49,1 teravatios hora (TWh), un 10,4% menos a la del mismo periodo de 2023.

Adicionalmente, las exportaciones de gas natural por gasoducto fueron de 8,9 TWh, el gas trasvasado desde las plantas de regasificación a buques fue de 6,6 TWh y el gas cargado en cisternas fue de 1,8 TWh. En total, la energía de salida del sistema gasista en el periodo de liquidación ascendió a 66,3 TWh.