SIX asegura que invertirá más en BME y aspira a más conexión entre los mercados suizo y español

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El gestor de la bolsa suiza SIX Group se ha comprometido a seguir invirtiendo en el negocio de Bolsas y Mercados Españoles (BME), que forma parte del grupo, al tiempo que ha prometido más conexiones entre los mercados suizo y español.

"En BME hemos hecho mucho trabajo para aumentar la estabilidad general de la plataforma, en infraestructura IT, ciberseguridad... Todo esto no contribuye directamente al negocio pero gradualmente estamos invirtiendo más y más en desarrollo de negocio", ha indicado el consejero delegado de SIX, Jos Dijsselhof, durante una rueda de prensa en la que ha presentado los resultados anuales de la empresa.

"Vamos a seguir invirtiendo más y a lanzar mas funcionalidades para el mercado español", ha indicado el primer ejecutivo del gestor de las bolas suiza y española, al tiempo que ha prometido crear más conexiones entre ambos mercados.

El consejero delegado ha subrayado la "extrema importancia" de BME para el grupo suizo, indicando que no la considera una inversión, sino "parte de la familia" de SIX.

El grupo registró en 2023 unas pérdidas netas de 1.006,2 millones de francos suizos (unos 1.048 millones de euros), frente a las ganancias de 185 millones de francos suizos (193 millones de euros) que obtuvo en 2022, según ha informado este miércoles la compañía suiza.

Tal y como avanzó a mediados de diciembre, las pérdidas netas de 2023 obedecen a "ajustes de valor no dinerarios" en BME y Worldline por un importe global de 1.200 millones de francos suizos (1.251 millones de euros).