SIX completa la adquisición del 50% que no controlaba de REGIS-TR

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

SIX se ha convertido en accionista único de REGIS-TR al completar la adquisición de la participación del 50% que estaba en manos de Clearstream, según ha informado este viernes.

REGIS-TR se creó conjuntamente entre Iberclear (BME) y Clearstream (Deutsche Börse) en 2010. Es un registro europeo de operaciones ('trade repository') que ofrece 'reporting' de las operaciones y transacciones en múltiples tipos de productos y jurisdicciones, abierto a instituciones financieras y no financieras.

Cuenta con una cartera compuesta por más de 2.000 clientes europeos repartidos en más de 40 países y cada mes procesa más de 700 millones de órdenes de operaciones. Está integrada por REGIS-TR S.A. y REGIS-TR UK (esta última se constituyó en 2019 como respuesta al Brexit, para que REGIS-TR pudiera mantener un servicio continuo de 'reporting' para su base de clientes en el Reino Unido).

SIX ha destacado que REGIS-TR es un importante negocio complementario a su oferta de servicios actual que tiene gran potencial para el crecimiento futuro.

"Ahora que hemos cerrado la adquisición con éxito, nos alegra integrar plenamente el negocio de REGIS-TR, que ya formaba parte de la cartera de negocios de BME. El objetivo es promover el negocio a una nueva fase de desarrollo dentro de SIX. Estamos encantados de dar la bienvenida a SIX a todo el equipo de REGIS-TR y su talento y experiencia", ha destacado Javier Hernani, miembro del comité de dirección de SIX.

De su lado, el consejero delegado de REGIS-TR, Thomas Steimann, ha señalado que, con la operación ya completada, la compañía seguirá aprovechando las "sólidas" conexiones operativas con SIX y se beneficiará de "un equipo de gestión muy experimentado con un profundo conocimiento del entorno del registro de operaciones", al tiempo que continúa con su dedicación a "la excelencia del servicio para nuestros clientes".