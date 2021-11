Six Digital Exchange coloca el primer bono digital del mundo en un entorno regulado

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Six ha colocado a través de Six Digital Exchange un bono digital en francos suizos sénior y no garantizado por un importe total de 150 millones con vencimiento en el año 2026.

El bono se compone de dos partes intercambiables: la parte digital del bono se registrará y negociará en la Bolsa digital de Six y se custodiará de manera centralizada en SIX Digital Exchange AG, mientras que la parte tradicional se registrará y negociará en SIX Swiss Exchange AG y se custodiará de manera centralizada en SIX SIS AG.

La compañía ha valorado en un comunicado que la emisión de este jueves "es un éxito extraordinario", por tratarse de la primera emisión de bonos del mundo con una parte puramente digital en un entorno totalmente regulado.

Asimismo, considera que la sobresuscripción de la oferta demuestra que las partes interesadas del grupo Six valoran su trayectoria, su generación de caja, su modelo de negocio y su potencial de crecimiento.

Credit Suisse, UBS Investment Bank y Zürcher Kantonalbank actuaron como 'joint lead managers' en la operación, en tanto que la empresa tiene una calificación crediticia de emisor a largo plazo de 'A' por S&P Global Ratings Europe Limited.

"Se trata de una operación innovadora e histórica, ya que es la primera de este tipo en el mundo en una Bolsa digital regulada y totalmente integrada. La operación ha contado con el apoyo de los principales participantes del mercado suizo y ha demostrado que la base de inversores está convencida del poder innovador del mercado financiero suizo y del papel de apoyo de Six en la transformación y el desarrollo del centro financiero", ha destacado el director financiero de Six, Daniel Schmucki.