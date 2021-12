Sixth Street y Pierre & Vacances compran cinco hoteles en España por un valor de 85 millones de euros

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Sixth Street y Pierre & Vacances España han adquirido cinco hoteles con un total de más de 1.000 habitaciones por un valor aproximado de 85 millones de euros, según han anunciado ambas entidades.

Este anuncio forma parte de una nueva alianza entre ambas compañías para la adquisición, inversión de capital y explotación de hoteles y resorts vacacionales en España.

La alianza arranca con la adquisición de cinco hoteles que, ubicados en Benidorm, Roquetas de Mar, Lloret de Mar y Salou, suponen una inversión aproximada de 85 millones de euros para la adquisición y mejora de la calidad y los servicios, así como para adaptarlos a los modernos estándares de Pierre & Vacances y a los mejores hoteles vacacionales de su clase.

Como resultado, Pierre & Vacances contará con un portfolio de más de 5.000 unidades de alojamiento distribuidas en 48 complejos de apartamentos y hoteles, lo que representa un incremento del 16% en su capacidad de alojamiento.

El acuerdo, asesorado por Colliers y Uría Menéndez, contempla que Sixth Street invertirá en la adquisición y la mejora de activos, que Pierre & Vacances España ayudará a identificar y explotará.

El presidente ejecutivo de Pierre & Vacances España, José María Pont, ha afirmado que, a pesar de que la crisis provocada por el Covid-19 sigue vigente, ambas compañías son conscientes de que "España es y será un destino de primer orden para los turistas europeos en los próximos años".

"Esta alianza es una apuesta importante para convertir a Pierre & Vacances en uno de los operadores de turismo de ocio más importantes de España", ha añadido.

Los nuevos cinco hoteles, Pierre & Vacances Benidorm Horizon, Hotel Benidorm East by Pierre & Vacances, Hotel Salou Sunset by Pierre & Vacances, Hotel Roquetas El Palmeral by Pierre & Vacances and Hotel Lloret Santa Rosa by Pierre & Vacances, suman un total de 1.039 habitaciones y forman parte de la estrategia de desarrollo turístico de Pierre & Vacances en la costa peninsular.

La compañía pasará a operar ahora un total de cuatro establecimientos en Benidorm, uno en Lloret, dos en Roquetas y tres en Salou.