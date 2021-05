Slow Fit, la actividad que trabaja cuerpo y mente a un ritmo pausado y arrasa cuando llega el verano

MADRID, 25 (CHANCE)

Con la subida de las temperaturas, mente y cuerpo piden bajar el ritmo y reducir las revoluciones a la que normalmente vamos en nuestro día a día. Aquí es donde entra el Slow Fit, una disciplina deportiva que permite disfrutar del ejercicio de una manera pausada. En contra del entrenamiento de alta inensidad o HIIT, tan popular durante el resto del año, esta modalidad busca un equilibrio óptimo entre actividad y quietud, lo que hace que sea perfecta para la temporada estival.

Por ello, a las puertas del verano, Jean-Luc Riehm, Wellthy Expert del Hotel La Bobadilla 5* GL, explica en qué consiste esta práctica y cuáles son sus principales beneficios para la salud.

"El Slow Fit puede definirse como ponerse en forma suavemete. Eso no quiere decir que no haya esfuerzo. Ir despacio implica más control, precisión y participación de grupos musculares que no suelen entrenarse en actividades de alto impacto. En este caso, hay un trabajo profundo que aúna lo interno y lo externo. Desarrolla nuestra condición física y eleva nuestro nivel de energía y concentración", apunta.

Esta disciplina está diseñada para que la pueda realizar cualquier persona y atrae especialmente a quienes quieren reconectar con el momento presente. Combina posturas y técnicas ancestrales como el yoga, el Qigong o las artes marciales para trabajar al mismo tiempo la respiración, la coordinación, la flexibilidad y la tonificación.

Estos son los principales beneficios del Slow Fit:

- Brinda fuerza, resistencia, flexibilidad y equilibrio.

- Mejora el control y la coordinación corporal.

- Incrementa el nivel de energía.

- Ayuda a mantener el equilibrio físico y mental.

- Regula y previene las enfermedades.

- Sirve en casos de rehabilitación.

- Desarrolla nuevas habilidades.

Se trata de una alterantiva al ritmo frenético de la rutina diaria, sobre todo durante los meses de verano, cuando se busca el punto medio entre relajación y dinamismo. "El cuerpo y la mente son inseparables y ambos necesitan atención. El Slow Fit se fundamenta en el concetpo Body & Mind: contemplando, reeducando y agilizando los sentidos. De ahí que los resultados sean tan evidentes. Nos enseña a combinar lo activo con lo pasivo, sacando el máximo provecho de ambos. Dicho de otra forma, fomenta la armonía. La tranquilidad que proporciona nos lleva a una mayor claridad y eso, a su vez, a tomar conciencia de todo lo que hacemos", concluye el Wellthy Expert.