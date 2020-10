Smith critica a Cs, "derechita arrodillada", que apoye medidas y luego dice basta cuando "la izquierda se pone nerviosa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha criticado a Ciudadanos, la "derechita cobarde no, acomplejada no, arrodillada, sumisa", que apoye medidas --como la retirada del callejero de los históricos socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto-- para poco después decir "ya nunca más" cuando ve que "la izquierda se pone nerviosa".

"Cuando hemos votado una iniciativa para empezar a aplicar esa ley (de Memoria Histórica), ya está aprobada y ven que la izquierda se pone muy nerviosa y les critica, como siempre están mirando de reojillo a ver qué dice la izquierda, si les da autorización o no a lo que hacen porque son una derechita cobarde no, acomplejada no, arrodillada, sumisa, salen corriendo a decir 'ya nunca más'. Qué poca convicción tienen en las cosas", ha lamentado el también secretario general de Vox y diputado nacional en una entrevista con Europa Press.

Javier Ortega Smith ha tildado de un nuevo "bandazo" de los 'naranja' el anuncio de la vicealcaldesa, Begoña Villacís: Ciudadanos votará 'no' desde el pasado viernes a cualquier proposición, venga del grupo que venga, relativa a memoria histórica bloqueando con los escaños de sus once concejales cualquier posibilidad de que salga adelante, una decisión que no afecta a la moción sobre Largo Caballero y Prieto. Lo hacen, en palabras de Villacís, "hartos" de "minorías extremistas que quieren imponer su modelo de Estado de bandos".

"Si ella nos llama minoría extremista porque tiene algunos concejales más que nosotros en el Ayuntamiento, cómo les tendríamos que llamar nosotros a nivel nacional, donde tienen bastantes menos diputados nacionales que Vox. Me parece una falta de respeto", ha contestado Ortega Smith.

Para el líder del grupo municipal de Vox, este anuncio de Cs no es más que un nuevo "bandazo" porque los 'naranja', si bien apoyaron la proposición de Vox en el último Pleno de Cibeles, también "han estado apoyando de manera clara todas las propuestas que venían de la izquierda para aplicar una Ley de Memoria Histórica sectaria, con una visión parcial de la historia, contando medias verdades".

Defienden en Vox que en Madrid hay placas y monumentos "que representan a personajes siniestros de la historia que, de acuerdo con la ley y con el sentido común, no merecen tener una calle o una placa porque han dado golpes de Estado como en el 34, han asesinado, han cometido las mayores atrocidades".

Para el edil, es criticable la actitud de Cs, que después de apoyar su moción, "luego salen corriendo como a pedir perdón a la izquierda por haber votado" así. Preguntado si el grupo que encabeza Villacís es un estorbo para Vox, el secretario general de la formación contesta que no y que lo único que hace el partido naranja con esas decisiones es "quedar cada vez más retratado".

"Es un partido que nunca sabes cómo se va a levantar por la mañana ni cómo se va a acostar por la noche. Nuestra relación con cualquier partido es cordial dentro del grupo municipal. Evidentemente con algunos tenemos más coincidencia que con otros, pero los bandazos que va pegando Cs van sorprendiendo incluso dentro del propio gobierno de coalición", ha sostenido el concejal. Asegura que le consta por comentarios que ha escuchado que "están desconcertados dentro del equipo de gobierno. Y esto no es bueno para Madrid".

"Los de Vox somos muy claros. No decimos que se esté de acuerdo con todo lo que planteamos ni pretendemos convencer a todo el mundo. Pretendemos ser muy claros para que nadie se sienta engañado pero con Cs es imposible. Nuestra relación seguirá siendo respetuosa, cordial, clara y sincera. Cuando decimos que apoyamos, apoyamos con todas las consecuencias, y cuando criticamos algo, lo hacemos abiertamente, sin tapujos", ha aseverado Javier Ortega Smith.