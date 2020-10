La sobrina de Edmundo Arrocet avisa que nos sorprenderemos cuando sepamos el motivo real de su ruptura con Teresa Campos

MADRID, 2 (CHANCE)

En los últimos días están cobrando fuerzas los rumores de que Edmundo Arrocet querría reconquistar a María Teresa Campos. Desde Chance, hemos podido hablar con Fiorella Vismara, sobrina del humorista, que una vez más defiende a su tío, nos cuenta cómo se encuentra y asegura que pronto descubriremos los verdaderos motivos de la ruptura con la veterana comunicadora, que no la dejarían en muy buen lugar.

- CHANCE: Buenas tardes. Te queríamos preguntar que parece que el tema de Edmundo vuelve a salir ¿cómo se encuentra él?

- FIORELLA: Él está bien, está tranquilo, está contento. He hablado hoy con él y todo bien.

- CH: ¿se sabe cuando va a regresar a España?

- FIORELLA: Pronto

- CH: Se habla también de una posible reconciliación con María Teresa, ¿es cierto?

- FIORELLA: Se dicen tantas cosas que si tuviera que contarlas no acababa.

- CH: ¿viste las lágrimas de la presentadora hablando de la ruptura con tu tío?

- FIORELLA: Mira son tantas cosas o que se dicen que yo quiero evitar hablar. Yo les agradezco, ustedes son buenas personas conmigo, pero en este momento no quiero hablar.

- CH: ¿conoceremos algún día la verdadera motivo de la ruptura?

- FIORELLA: Si, eso se va a saber de todas maneras.

- CH: ¿Se sentará tu tío a dar alguna explicación algún día?

- FIORELLA: No, que yo sepa no. No lo ha hecho nunca, no sé si lo haría, puede cambiar pero no se sabe

- CH: Se ha hablado también que estaría arruinado económicamente que por eso podría volver con María Teresa

- FIORELLA: Siempre se hablan mentiras, cosas que no son. No está arruinado para nada.

- CH: María Teresa se sienta este sábado en un plató de televisión y volverá a hablar del tema ¿tienes miedo a las informaciones que saque la presentadora?

- FIORELLA: No, cuando hay una verdad no hay miedo, eso es la única cosa que te puedo decir.

- CH: ¿nos va a sorprender la verdad cuando la conozcamos?

- FIORELLA: Totalmente

- CH: Parece ser que le han echado del piso porque no pagaba

- FIORELLA: Todo mentira, en algún momento se van a saber las verdades. Se van a sorprender todos.

- CH: ¿tiene que tener miedo la presentadora?

- FIORELLA: Seguramente si. La verdad es solo una. Cuando uno comete un error tiene que asumir su responsabilidad. Es lo que yo te digo

¡No te pierdas las declaraciones de la sobrina de Edmundo Arrocet!