Los socialistas afean a Aragonès querer "recuperar el cordón sanitario al PSC"

Pide revisar la inmersión lingüística y que la sentencia no cause "atrincheramiento"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha criticado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, diga que no ve viable llegar a acuerdos con el PSC , y le insta a decir "sinceramente, por qué no quiere hablar: no sé si es la excusa que utiliza para recuperar el cordón sanitario al PSC".

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de ser preguntada por las declaraciones de Aragonès este lunes en la tribuna 'Fora de plató' de TVE, un nuevo ciclo de entrevistas que se realizarán mensualmente en cuatro ciudades --Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia--, y que ha comenzado con la del presidente del Govern.

Romero ha lamentado que Aragonès que diga que no ve viable negociar con el PSC porque no contemplan un futuro referéndum en Cataluña, y le reprocha que los comunes "desde el mes de septiembre no hablan de referéndum".

"La excusa del referéndum no es creíble. No se entiende que Aragonès, que abandera el diálogo, no quiera hablar con el PSC. Ahora parece que es porque no compartimos el referéndum, mañana será otra cosa. Es inédito", ha añadido.

Con respecto a la providencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la obligatoriedad de un 25% de castellano en la educación catalana, ha dicho que el PSC defiende la inmersión lingüística pero considera que esta resolución no debe suponer un "atrincheramiento en posiciones", porque es un modelo que a su juicio ya se debía revisar desde antes.

Ha insistido en que el PSC defiende el catalán como lengua vehicular, pero remarca la necesidad de "sentarse y mirar de qué manera desde el sistema educativo se puede dar cumplimiento a esta sentencia; me gustaría que pusiéramos sentido común y no utilizar el catalán como arma".

Preguntada por la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2022, Romero ha dicho que tras escuchar las declaraciones de Aragonès este lunes con respecto a los socialistas, "parece difícil que el PSC pueda entrar a dialogar con el Govern sobre enmiendas".

RENOVACIÓN DE ÓRGANOS

Sobre la renovación de órganos caducados, ha recordado que el pasado viernes el PSC pidió una reunión con ERC y Junts para la renovación de cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el Consejo Audiovisual de Cataluña, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y el Síndic de Greuges.

Concretamente, solicitaron una reunión esta semana con motivo del pleno del Parlament, y dice que previsiblemente será "o el miércoles o el jueves", aunque señala que aún lo tienen que acabar de concretar.

"Ya que estamos en el pleno no tenemos excusas, tenemos que reunirnos los tres para intentar desencallar la renovación. Por nosotros no será", ha zanjado.