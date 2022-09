La sociedad civil pide "transparencia, prevención o incluir una asignatura en las aulas" para combatir la desinformación

Borrell acusa a Rusia de "difundir información falsa entre su propia población": "La información es el combustible de la democracia"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Organizaciones de la sociedad civil han recomendado a la Administración Pública, entre otras cosas, "transparencia, prevención, formación, coordinación o la creación de una asignatura específica en el currículo educativo" para combatir la desinformación.

Así lo han reflejado un total 29 asociaciones y organismos profesionales en la publicación 'Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional. Propuestas de la sociedad civil', presentada este martes en la Asociación de la Prensa de Madrid.

"Además de incorporar la tecnología en las aulas también hay que dotar a los alumnos en conocimientos para prevenir y eliminar discursos de odio y promover una cultura de encuentro convivencia y paz", ha propuesto el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), Aurelio Martín, quien ha apostado por "formar a usuarios autónomos y críticos" y la creación de una asignatura específica contra la desinformación en el currículo académico.

En este contexto, Martín ha insistido en la necesidad de "trabajar en común, por consensos y por acuerdos para resolver problemas tan importantes como la desinformación" y ha pedido al Gobierno que se realicen campañas de información a nivel estatal sobre las consecuencias de la desinformación, "defendiendo a la profesión periodística como el ariete de la lucha contra la desinformación".

"El Gobierno está obligado a realizar campañas contra la desinformación", ha dicho el vicepresidente de la FAPE, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las instituciones públicas para que "realicen un ejercicio de mayor transparencia, porque donde no hay transparencia la desinformación ocupa el hueco que queda abierto".

BORRELL: "LA INFORMACIÓN ES EL COMBUSTIBLE DE LA DEMOCRACIA"

En el acto de presentación de la publicación, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que ha intervenido en un vídeo, ha resaltado que "sin información no tendría sentido ir a votar, no tendría sentido la democracia, que es un sistema que basa su funcionamiento en ciudadanos informados".

"La información es el combustible de la democracia. Estamos siendo testigos de cómo continúa la invasión de Rusia y por qué tenemos que prestar más atención a la desinformación y la manipulación de la información por actores extranjeros, lo que supone una clara amenaza contra las democracias", ha advertido Borrell.

En este punto, ha afirmado que la "maquinaria propagandística rusa difundió una información falsa entre su propia población sobre por qué se había producido la invasión": "El Kremlin criminaliza con hasta quince años de cárcel la información falsa, cuando es el propio régimen ruso el que impulsa esa información falsa".

LA DESINFORMACIÓN, UNA "AMENAZA" PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

Para el director del departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, la mejor herramienta para la lucha contra la desinformación "es el periodismo, es la herramienta esencial para esa lucha". "Debemos luchar contra las campañas de desinformación y la manipulación de la información, las injerencias extranjeras, que pueden llegar a suponer una amenaza para la seguridad nacional", ha alertado.

Sobre el libro presentado, Ballesteros ha explicado que es el resultado de una iniciativa de colaboración público privada para "incrementar el conocimiento sobre las campañas de desinformación y cómo amenazan a la democracia y seguridad nacional". Para su realización, se convocó a diferentes actores de la sociedad civil y a la Administración Pública para "analizar el fenómeno en sus diferentes dimensiones y poner en común conocimientos y valoraciones".

El éxito de esta iniciativa, según ha añadido Ballesteros, motivó la creación en el Consejo de Ministros de un Foro contra las Campañas de Desinformación, "como un organismo público-privado que debe tener un papel activo contra las campañas de desinformación".

En la misma línea, el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda, ha lamentado que la desinformación es "una lacra, amenazante y desgraciadamente triunfante, que acecha y ataca". Además, ha señalado que "atenta contra la democracia y la seguridad nacional" y que "ha crecido en la era digital".

Precisamente, Noceda ha afirmado que el "mal uso" de las redes sociales "ha propiciado el crecimiento de la desinformación", por lo que considera que las redes sociales "no es periodismo". "Nos gustaría más no tener que hablar de ella, lo que significaría que las cosas van bien y el derecho a la información no sufre", ha dicho en referencia a la desinformación.

En sus palabras, la alfabetización mediática "es un elemento clave en la lucha contra la desinformación", por lo que "es necesario dotar de conocimiento a los alumnos e incluir esta materia como asignatura en el currículo académico en todos los niveles educativos".

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Juan Caño, ha destacado que este "importante" informe "se encuentra muy cercano" a los objetivos de su asociación, que tiene como uno de sus objetivos fundamentales "la lucha por la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para hacer pública esa verdad".

La publicación se ha estructurado en cinco grupos de trabajo: La desinformación: una amenaza a la democracia; Propuestas de regulación ante la desinformación; La alfabetización mediática, herramienta clave en la lucha contra la desinformación; Propuestas para combatir las campañas de desinformación en procesos electorales; y Principios para una estrategia contra la desinformación.

FORMAS NO BÉLICAS CONTRA LA REPUTACIÓN DE LA CREDIBILIDAD

"La desinformación no es algo que atañe únicamente a las plataformas digitales, sino que es un problema de carácter múltiple, internacional, vinculado directamente con las amenazas híbridas para generar desestabilización. Se utilizan formas no bélicas para realizar un socavamiento de la reputación la credibilidad", ha explicado uno de los autores del primer grupo de trabajo Ramón Salaverría, de la Universidad de Navarra.

En representación de los autores del segundo grupo, la secretaria General de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Yolanda Quintana, ha incidido en la "transparencia y la incorporación de la sociedad civil" en la lucha contra la desinformación, así como realizar "los esfuerzos de forma coordinada y coherente".

Igualmente, Jordi Rodríguez, de la Universidad de Navarra, ha hecho hincapié en que la desinformación en las elecciones exige un trabajo "coordinado" de la sociedad civil y las administración públicas y que "se combate con transparencia, formación y prevención". "La colaboración público-privada es esencial. La evolución de la tecnología exige una revisión constante, por ello es necesario disponer de un foro estable de encuentro y trabajo", ha precisado.

Por último, el investigador del Real Instituto Elcano Félix Arteaga ha recomendado "explicarle a la sociedad y a la Administración los graves daños y efectos de la desinformación", advirtiendo "especialmente a los más vulnerables, a los ancianos y niños". "Ya tienen nuestras recomendaciones, ahora corresponde a Presidencia del Gobierno y al departamento de Seguridad Nacional ponerse a ello", ha concluido Arteaga.