La socimi IBI Lion saldrá a Bolsa el próximo martes

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La socimi IBI Lion debutará en BME Growth el próximo martes 28 de junio, después de que el consejo de administración del índice aprobase su incorporación tras analizar y estudiar toda la documentación presentada por la empresa.

La compañía, que será la primera socimi y la quinta empresa que se incorpora a este mercado en lo que va de año, cotizará bajo el código de negociación 'YIBI' y con un precio de un euro por acción, lo que supone valorar la compañía en algo más de 28 millones de euros.

El asesor registrado de la empresa es Renta 4 Corporate, mientras que Renta 4 Banco actuará como proveedor de liquidez.

Fundada en enero de 2021, tiene por objeto invertir en bienes inmuebles de alta calidad en el ámbito de la logística, el comercio minorista y oficinas, situados en las principales ciudades de España, que generen ingresos sostenibles y que, a su vez, proporcionen una revalorización a largo plazo.

El principal accionista de la compañía es el fondo de pensiones israelí Keren Hishtalmut Le'Ovdi Harashuyot Hamekomio, que ostenta el 53,42% del capital, en tanto que Fund for postgraduate in Social Humanities posee el 14,25% y el fondo Continuing Education Fund for Administrative and Service Clerk, el 7,11%.

En su primer año de actividad, la compañía registró pérdidas por valor de 494.328 euros y cuenta solamente con una empleada, que es la responsable de activos y operaciones.