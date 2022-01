El socio de Villarejo niega ilegalidad alguna y achaca los audios comprometedores a los excesos verbales del comisario

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Rafael Redondo, el socio de José Manuel Villarejo, ha negado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga tres piezas separadas de 'Tándem' cualquier ilegalidad en la investigación que CENYT --el grupo empresarial del ahora comisario jubilado-- llevó a cabo en 'Iron' para un despacho de abogados, atribuyendo las frases comprometedoras que quedaron registradas en las grabaciones que hacía el propio Villarejo a los excesos verbales de éste como parte de sus "labores de marketing".

Redondo ha comparecido como acusado por presuntos de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad en documento mercantil y extorsión en grado de conspiración por su supuesta intervención en las labores de espionaje que CENYT habría ejecutado en los proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor', por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a 102 años de cárcel.

En esta decimocuarta sesión, el interrogatorio a Redondo se ha centrado en 'Iron', un trabajo que CENYT desarrolló entre 2013 y 2014 para el bufete Herrero&Asociados para investigar a otro despacho de abogados, Balder, porque sospechaba que le había robado la base de datos y con miras a emprender acciones legales que finalmente cristalizaron en una denuncia penal.

El acusado se ha definido como un mero "empleado de CENYT" cuya labor se habría limitado a la de "abogado de empresa" y "director jurídico" de Stuart&McKenzie, el bufete del grupo empresarial. "Yo tengo mi trabajo y mi función, y no me salgo de ahí", ha dicho al responder a las preguntas del fiscal César de Rivas.

En el caso concreto, ha aseverado que su papel en el proyecto 'Iron' fue únicamente el de preparar la denuncia y dirigir el procedimiento judicial que desencadenó la misma, negando expresamente que participara en la obtención de datos reservados o que llegaran a sus manos.

"MÁS ILEGAL QUE UNA PATATA"

De Rivas le ha enfrentado a comentarios realizados por Villarejo en las reuniones con miembros de Herrero&Asociados a las que Redondo asistió, recordando uno en el que el comisario hablaba de un documento tributario --el modelo 347-- cuya obtención "es más ilegal que una patata".

"Es un comentario que hizo que a lo mejor ahora, sacado de contexto, no resulta apropiado", ha admitido, para enmarcarlo a continuación en una "charla de comercial" de Villarejo con los clientes.

En este punto, el representante del Ministerio Público ha querido saber por qué no advirtió a Villarejo sobre lo que estaba diciendo, a lo que Redondo ha contestado que, si bien eran "tonterías", "nunca" se le habría ocurrido. A las reuniones con los clientes, "voy para acompañarle, darle apoyo en las labores de marketing, para dar la impresión de una empresa más sólida, pero no estoy para discutirle", ha zanjado.

En la misma línea se ha pronunciado Redondo cuando De Rivas le ha cuestionado sobre palabras específicas de Villarejo que sugerirían que la denuncia iba a tener un trato preferente por parte de la Policía Nacional debido a su influencia personal en el cuerpo de seguridad y a la obtención de información de manera ilegal que luego intentarían conseguir por vías legales durante el procedimiento judicial.

"FANFARRONERÍA" O "MARKETING"

"Villarejo ya ha explicado que, a veces, para vender una imagen de empresa o unas capacidades que él mismo ha reconocido que no tenía, pues (hacía) lo que otras personas han llamado fanfarronería o él lo llamaba marketing", ha justificado.

Así, ha enfatizado que hay frases como la indicada por el fiscal que ha escuchado "infinidad" de veces de boca de Villarejo, pero que no se correspondían con la "realidad" del trabajo de CENYT. "Lo importante es el trabajo que se realizaba día a día, y en el trabajo que he hecho día a día durante muchísimos años no había esas cosas", ha recalcado.

Igualmente, ha contado que era un "discurso frecuente" de Villarejo que contara que había sido miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que dejaba claro a los clientes que ya no estaba en activo.