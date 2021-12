Los socios del Gobierno censuran su improvisación ante la sexta ola y la tardanza de la Conferencia de Presidentes

ERC critica la propuesta que Ayuso de no confinar a los vacunados y Ciudadanos le acusa de "afán de protagonismo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Socios parlamentarios del Gobierno han coincidido en censurar la "improvisación" del presidente, Pedro Sánchez, ante la sexta ola de la pandemia del coronavirus, con la expansión de la variante ómicron, y han criticado que la Conferencia de Presidentes, convocada para este miércoles, llega tarde, tan sólo dos días antes de Nochebuena.

Así, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido del riesgo de la convocatoria de ese cónclave de presidentes autonómicos "no sirva" al no haberse madurado ni haberse consensuado con anterioridad las medidas a adoptar. "Con un poco más de tiempo y trabajando las cosas, sin luz pero con técnicos para plantear unos mínimos denominadores comunes, hubiera ido mejor", ha comentado.

De su parte, desde Más País su líder, Íñigo Errejón, ha dicho "decepcionarle" y "preocuparle" la "improvisación" del Ejecutivo ante una situación que, a su juicio, era "esperable" según venían alertado todos los expertos. "Al Gobierno la Navidad le pilla con los deberes sin hacer", ha aseverado.

En todo caso, espera que la Conferencia de Presidentes no se convierta en "un espectáculo de competiciones" sino que de la misma salgan instrucciones "claras y sensatas", entre las que ha sugerido el fomento del teletrabajo, ayudas para el cuidado de personas afectadas por Covid o la gratuidad de los test de antígenos.

ES "IMPRESENTABLE"

En la misma línea, el representante de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado de "impresentable" que, a escasos días de Navidad, Sánchez convoque una cita autonómica para "improvisar" medidas. Baldoví cree que el Gobierno debería haber tomado más la iniciativa para, entre otras cuestiones, establecer la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores o exigir el pasaporte Covid en toda la hostelería, asuntos sobre los que cree que debería haber acuerdo.

De su lado, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, también ha censurado que las medidas con vistas a la Navidad deberían haberse tomado "hace tiempo" pero, en todo caso, no espera "mucho" de una Conferencia de Presidentes que suelen ser más "una operación de márketing político" que otra cosa.

También ha aprovechado para cuestionar las restricciones anunciadas este lunes por el Ejecutivo catalán por haberse tomado en fechas tan cercanas a las fiestas navideñas, sin dejar margen de maniobra a muchos sectores económicos y culturales para reaccionar.

En este punto, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha admitido que "a nadie le gusta adoptar restricciones" pero que el Govern de la Generalitat debe estar para contener el virus y "salvar vidas". Con todo, espera que de la Conferencia de Presidentes sirva no sólo para tomar medidas de control frente a la expansión del Covid sino también ayudas económicas para los sectores más afectados por estas restricciones.

En nombre de Bildu, Mertxe Aizpurua ha pedido que la Conferencia de Presidentes logre mandar a la sociedad mensajes "claros, transparentes y con sentido común" ante el aumento de la incidencia del Covid y adopte "las verdaderas decisiones sobre lo más básico", esto es, reforzar la sanidad pública, contratar más personal sanitario, garantizar el abastecimiento de test en farmacias o establecer ayudas a la conciliación.

CIUDADANOS: "CLAMA EL CIELO"

Propuestas similares ha puesto encima de la mesa Mireia Vehí, diputada de la CUP, partido que no es socio del Gobierno, quien sostiene que la Conferencia de Presidentes no debe servir sólo para establecer más restricciones y control. "Eso es pan para hoy y hambre para mañana", ha dicho.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha criticado la "improvisación" y "frivolidad" del Gobierno de convocar esta reunión de presidentes autonómicos a dos días de la Navidad. "Es absolutamente intolerable, clama el cielo", ha manifestado.

A su juicio, hay que plantear "soluciones alternativas" para no usar siempre "el recurso fácil de las prohibiciones", y eso exige que preparar las reuniones con propuestas.

CRÍTICAS A LA IDEA DE AYUSO

Además, algunos de estos partidos han cargado contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la propuesta que llevará este miércoles a la Conferencia de Presidentes, donde planteará eximir de la cuarentena a los vacunados con la pauta completa que hayan estado en contacto con un positivo.

"Que nadie haga de Trump", ha comentado Rufián, de ERC, quien considera que a Ayuso sólo le falta acudir a las puertas de los ambulatorios a "repartir banderas de España" y ha alertado de la "anomalía democrática" que supone que siga ganando alguien que "cierra hospitales y abre bares". "El más preocupado debería ser Casado", ha apostillado.

En Bildu, Aizpurua ha pedido dejar estas cuestiones en manos de la comunidad científica y no desviar la atención "de lo realmente importante", mientras que la CUP, por boca de Vehí, ha lamentado que Ayuso siga con su "neoliberalismo" aplicado a la sanidad. "En vez de hacer política pública para reforzar la atención primaria, propone que la gente no haga cuarentenas para que no esté tan enfadada con su Gobierno", ha criticado.

Para Ciudadanos, toda medida restrictiva tiene que ir fundamentada en criterios científicos y, mientras no haya certezas sobre si la tercera dosis genera unos anticuerdpos suficientes, "Ayuso se aventura a decir cosas por afán de protagonismo".

Por último, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha apuntado que todo lo que no sea "descolapsar" las urgencias, abrir los centros de salud y facilitar test de antígenos gratuitos a la población es "marear la perdiz", que es lo que, a su juicio, hace el Ejecutivo de Ayuso con sus "ocurrencias".