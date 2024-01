Los socios del Gobierno se quejan de la "trampa" los decretos leyes heterogéneos: No se debe repetir

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los socios del Gobierno de coalición han denunciado este miércoles en el Pleno del Congreso la táctica del Gobierno de presentar decretos leyes heterogéneos con medidas que ven asumibles y otras cuestionables, algo que consideran "una trampa" porque se votan en conjunto y ello dificulta su posición y deja poco margen para la negociación. "Esto no se debe repetir", coinciden en su queja, recordando que PSOE y Sumar están lejos de la mayoría absoluta.

Pilar Vallugera, de ERC, ha recordado al Gobierno que todos sus aliados de investidura ya avisaron "por activa y por pasiva" que el sistema de legislar por decreto ley no les convence y, aunque en algunos casos entienda la urgencia, "no hace falta ponerlo todo en el mismo decreto". "La disparidad de contenidos hace muy difícil el posicionamiento", argumenta.

Para Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, el Gobierno debe tener en cuenta que la aritmética parlamentaria hace que todos los socios de investidura sean "imprescindibles" para aprobar leyes y que debe fomentar un diálogo previo para asegurarse que salgan adelante en el Congreso.

Por su parte, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha denunciado que "una vez más" el Gobierno utilice el decreto por la vía de urgencia y que presente las normas "con menos de 24 horas para su aprobación" y, además, con "discrepancias" públicas entre socios de la investidura.

Sagastizabal ha advertido al Gobierno que la política parlamentaria actual "no es la de la legislatura anterior" y ahora no basta con abstenciones, sino que el Gobierno de coalición necesita, al menos, el voto a favor de los aliados de investidura para sacar adelante un texto legislativo. "Se necesita más tiempo para la negociación y el acuerdo, sin estar pendientes siempre de un hilo", ha aconsejado.

También el diputado del BNG, Néstor Rego, ha criticado la actuación del Ejecutivo central: "Esta trampa no se puede repetir --a declarado en los pasillos del Senado--. Un gobierno con una mayoría parlamentaria tan ajustada no puede permitirse el lujo de seguir actuando como si tuviese mayoría absoluta, no puede hacer esto de legislar por decreto sin diálogo y a través de decretos que incorporan asuntos tan distintos".

A su juicio, "no tiene ningún sentido" llegar al pleno de convalidación sin saber si los decretos se van a convalidar o no se van a convalidar.