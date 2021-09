Los socios de Puig en el Gobierno valenciano plantean llevar al Presupuesto una 'tasa turística

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y el vicepresidente segundo del Consell, Mónica Oltra y Héctor Illueca, propondrán incluir en los próximos Presupuestos de la Generalitat una 'tasa turística' cuya recaudación se pueda destinar a políticas de emancipación de los jóvenes, ya sea a través de ayudas al alquiler, de la promoción de vivienda pública u otros mecanismos.

No se trataría de una tasa única sino que su importe deberá ajustarse al tipo de destino o al tipo de turismo, y aunque se estudiarán otros modelos implantados, la idea es crear un tipo de tasa propia "a la valenciana" que se aplicaría a los alojamientos, incluidos apartamentos turísticos.

Así lo han anunciado este martes tras su primera reunión de trabajo conjunta para tratar temas de gestión común de ambos departamentos, en la que han acordado que una de sus primeras propuestas sea estudiar la implantación de esta 'tasa turística' junto a sus otros socios del Gobierno del Botànic, con quienes quieren "hablar, negociar y discutir" la iniciativa para poder "llegar a un acuerdo en lo concreto".

Oltra ha recordado que la 'tasa turística' es una medida de la que se viene hablando mucho tiempo, y ahora que el avance de la vacunación invita a "cierto optimismo", cree que se podría implantar esta tasa "cuando el sector esté recuperado de la pandemia", en el marco de los Prepuestos de 2022. Algo que se podría hacer vía la ley de acompañamiento, cuyo anteproyecto está ahora en fase de información pública.

"En las Islas Baleares la 'tasa turística' funciona desde hace mucho tiempo y son líderes de turistas en España" por lo que, según Oltra "no tiene un impacto negativo en el sector del turismo pero sí tiene un impacto positivo en el retorno, porque al final el turismo tienen una huella social y ecológica", ha advertido.

En la social, la también consellera de Políticas Inclusivas ha relacionado esta huella con la subida de precios del alquiler y en el acceso de la gente joven a ese alquiler. En este escenario, "ligar el impacto al retorno para garantizar la vivienda a los jóvenes nos parece políticamente justo y pedagógico", ha remarcado.

Oltra, que ha querido dejar claro que "el sector como tal no es el que desembolsa el dinero" sino que "quien tiene que pagar ese dinero es el turista cuando viene a un alojamiento en cualquier parte del territorio", ha indicado que en lo que se refiere al importe a pagar "no debemos ir a café para todos", esto es, que no tiene que ser una misma cantidad para todos los establecimientos.

En este sentido, ha argumentado que "no es lo mismo un hotel de 5 estrellas de lujo en primera línea de playa en una gran ciudad, donde el perfil de las personas que van puede permitir pagar una cantidad superior, que un establecimiento rural en el interior de Castellón", que podría tener una "consideración especial", ha ejemplificado. O las personas mayores que van a un balneario dentro de un programa de envejecimiento activo, que a lo mejor podrían estar exentas de pagar, ha agregado.

"La vida es poliédrica, por eso ahora empieza la concreción de la propuesta teniendo en cuenta circunstancias", ha apuntado Oltra, quien ha hablado también de "acompasar" la medida con las circunstancias" y las políticas para "desestacionalizar y diversificar la oferta turística".

La vicepresidenta entiende que la recaudación de la tasa debería revertir directamente al colectivo de gente joven, puesto que "estamos hablando de a lo mejor 45 o 49 millones de euros al año que tampoco vamos a fraccionar porque sino no haríamos bondad en ninguna de las áreas", ha apuntado.

PRESUPUESTOS MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA CON "MIRADA INCLUSIVA"

También el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, ha reivindicado la implantación de una 'tasa turística'. En su opinión, "los Presupuestos de 2022 deben mirar más allá de la pandemia que todavía nos golpea. Deben mirar a la reconstrucción de un país que tiene que ser inclusiva, que no puede dejar a nadie atrás y en la que la clave será la juventud, que pueda forjarse un porvenir".

El también conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que ha recordado que esta medida existe ya en otros países de Europa y en otras CCAA, considera que esta medida vendrá a "fortalecer nuestras políticas de vivienda dirigidas a los jóvenes". A su juicio, "es fundamental que los políticos escuchen a los jóvenes y seamos capaces de mirar pos su bienestar y su porvenir", ha argumentado.

ENCONTRAR EL "EQUILIBRIO" CON EL PSPV Y CON EL SECTOR

En cuanto a la predisposición o no que puedan encontrar en sus otros socios de gobierno, el PSPV, Mónica Oltra ha señalado que habrá que "hablarlo". "Igual que no me gusta que me impongan nada tampoco vamos a imponer nada a nadie, vamos a hablarlo, vamos a negociarlo y ver si podemos llegar a un acuerdo en lo concreto. Eso es el diálogo y las negociaciones cuando hay pluralidad", ha zanjado.

En la misma línea se ha pronunciado Héctor Illueca, quien ha señalado que ahora van y "discutir" con sus socios de gobierno la medida. "Esperemos que pueda haber un acuerdo que beneficie a la ciudadanía y muy particularmente que permita al Gobierno del Botànic establecer un diálogo con la gente joven", ha agregado.

Illueca ha garantizado que los detalles, los plazos o la entrada en vigor es algo que están dispuestos a discutir para que pueda haber "un equilibrio entre recuperación económica e inclusión social". "Pero un equilibrio es un equilibrio y aquí es muy importante incorporar a la gente joven al proceso de reconstrucción del país y esta medida va en esa dirección", ha querido dejar claro.

El vicepresidente segundo del Consell se ha mostrado dispuesto a negociar "con toda flexibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias" pero a su vez ha hecho hincapié en que "la sociedad valenciana tiene que mirar al día siguiente de la pandemia, a un proceso de reconstrucción que tiene que ser inclusivo, que no puede dejar a nadie atrás y es fundamental que pongamos las bases para que la juventud pueda forjarse un provenir", ha puntualizado.

Para Illueca es fundamental encontrar un "equilibrio" que mire "más allá de una pandemia que todavía nos golpea, que nos ha hecho mucho daño como sociedad y como pueblo, pero hay en marcha un proceso de reconstrucción y recuperación y el objetivo debe ser recuperación con inclusión, no recuperación con exclusión", ha concluido.