Sofía Cristo abre su corazón en 'Y ahora Sonsoles'

MADRID, 20 (CHANCE)

Sofía Cristo está disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida y todo porque ahora es dueña de sí misma y ve cómo sus seres queridos también lo son. Como su madre, que se ha desinhibido completamente y ha apostado por contar públicamente su verdad: desde su historia con Don Juan Carlos I hasta el acoso laboral que sufrió cuando comenzó a despuntar como actriz en televisión.

Esta tarde, la dj ha acudido al programa 'Y ahora Sonsoles' y ha sido entrevista por Sonsoles Ónega para hablar de esta etapa tan bonita que están viviendo en su familia. Tras la emisión de la serie 'Cristo y Rey' y el documental en el que su madre está entrando en detalles que nunca había desvelado públicamente, Sofía se muestra pletórica, pero sobre todo orgullosa de la gran Bárbara Rey.

"Estoy entusiasmada" confesaba la invitada nada más sentarse con Sonsoles. Sofía cree que su madre se merece todo el éxito y reconocimiento que está cosechando durante estos meses, por eso no duda en confesar públicamente lo orgullosa que está de ella: "Cuando ves una recopilación de todo lo que ha hecho es cuando ves lo importante que ha sido como profesional. La tengo una profunda admiración y me siento muy orgullosa de todo lo que ha hecho".

Una de los temas que se han visto tanto en la serie como en el documental de la vedette es su relación con el Rey Juan Carlos, un tema del que siempre se ha especulado, pero ella nunca había hablado. En cuanto a esto, Sofía ha desvelado esta tarde que tanto ella como su hermano "nos vamos enterando cuando salta todo a la palestra", es decir "cuando han entrado en casa y nos han robado".

Sofía ha asegurado que ellos tenían que estar informados de lo que estaba pasando "porque podemos encontrar a mi madre muerta", algo que "fue súper impactante". Cuando fue más mayor y conoció más detalles de la relación de su madre con el emérito "alucinaba", de hecho ha contado que "si me contaba que había estado en casa alguna vez y que se había sentado ahí, yo me acercaba y olía la silla".

Sobre cómo ha sido ver la vida de sus padres reflejada en una serie de televisión, Sofía ha confesado que le remueve mucho porque "ves los traumas de mis padres: mi madre tiene muchas carencias emocionales y se agarraba a lo primero que le diera un mínimo de cariño". Tanto es así que Sofía ha confesado: "Mi padre llegó con una barra de pan y ella quedó prendida", reflejando lo tóxico que fue ese amor.

Otro de los temas que ha tratado Sonsoles ha sido la famosa noche de amor que Bárbara tiene con Chelo García Cortés. Para la vedette fue una noche, pero para la periodista fueron más. Un tema en el que Sofía no entra: "Yo no sé las noches, cuando me siento con Chelo, me convence y cuando me siento con mi madre, también, entonces no me meto".

Eso sí, Sofía se dio cuenta muy pronto que entre su madre y Chelo había habido algo más que una amistad, pero "no me atrevía a preguntárselo a mi madre" y fue un día cenando con la periodista cuando "le dije 'Oye Chelo, tú y mi madre, ¿qué?'".

La hija de Bárbara reconocía hace unos años durante su participación en 'GH VIP' que había sufrido abusos por parte de una persona cercana a sus padres cuando era pequeña. Un tema del que no se ha vuelto a hablar, pero del que hoy ha dado más datos: "Nunca diré quién es. Jamás, pero no porque no quiera denunciarlo, es una persona enferma, no se vale por sí mismo y a nivel social está en un centro especializado y qué ganaría yo con eso. He ganado liberarme yo y sanar mi herida".

Sofía lo ha definido como "un tema del que me cuesta hablar", pero que ha conseguido "trabajarlo y liberarme". Su madre se enteró cuando ella hizo esas declaraciones desde la casa más vista de España y no le hizo falta decirle quién había sido el autor: "Mi madre se enteró por la tele y cuando di detalles ella sabía quién era, eso le partió el corazón".

Una entrevista en el que Sofía ha abierto su corazón y ha hablado de temas de lo más polémicos que no se han tratado en los últimos meses, pero que sí que hemos podido ver en la serie 'Cristo y Rey' y ahora escuchar en el documental de Bárbara.