Sofía Cristo, amiga de Kiko Rivera, se pronuncia sobre su guerra con Isabel Pantoja: "Me da muchísima pena"

MADRID, 20 (CHANCE)

Sofía Cristo y Kiko Rivera son amigos desde hace años. Además de compartir profesión - ambos triunfan como Djs - y ser ejemplo por haber superado sus adicciones a las drogas, son hijos de dos grandes divas de este país, Bárbara Rey e Isabel Pantoja, que casualmente estuvieron enamoradas del mismo hombre, Paquirri, con quien se casó finalmente la tonadillera.

Sofía, afectada por el complicado momento que está viviendo Kiko - en una guerra sin cuartel con su madre, Isabel Pantoja - cofiesa que "me da muchísima pena" la situación, pero prefiere no pronunciarse más allá porque "no soy quién para opinar de ello la verdad".

Muy discreta, la Dj tampoco desvela si su madre le ha contado algo sobre el testamento de Paquirri, puesto que Bárbara le conoció bien: "Discúlpame que no opine sobre estos temas, lo siento muchísimo".

