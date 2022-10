Sofía Cristo arremete contra Tamara Falcó tras sus declaraciones

MADRID, 9 (CHANCE)

No se ha hablado de otra cosa en estas dos últimas semanas: la ruptura sentimental entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva y de las declaraciones que ésta tuvo el fin de semana pasado en la conferencia que dio en México. Muchas han sido las críticas que ha recibido durante estos días la Marquesa de Griñón, pero nos ha llamado especialmente la atención el discurso que ha dado ante nuestros micrófonos, Sofía Cristo.

Siempre tan preocupada por las causas sociales, la hija de Bárbara Rey se ha mostrado durísima y directa contra Tamara Falcó: "yo soy súper creyente, creo en Dios y el Dios en el que ella cree no es el mismo el mío es amor y respeta a todo el mundo, la libertad del ser humano, en el que yo vivo me parece terrorífico lo que ha hecho, no estoy de acuerdo, no hay que dedicarle ni un segundo a este personaje que se va dando golpe de pecho, nos ha tocado a la sociedad entera no al colectivo, al ser humano simplemente, ella va bueno, creo que te he contestado".

Además, la dj nos asegura que rechaza y repudia sus palabras "no solo a ella a cualquier persona no hace bien ni a la juventud ni al ser humano, en un momento en que estamos proyectado libre sexualidad, libre expresión de la palabra y no sé, creo que ella, no sé lo que proyecta pero realmente yo no quiero ni para mí, ni para mis hijos, que lo pudieran escuchar".

En cuanto a la posibilidad de que existiera un acercamiento de Bigote Arrocet con María Teresa Campos, después de las palabras del humorista en las que afirmaba que la echaba de menos, Sofía nos asegura que tanto ella como su madre: "nos alegramos de la felicidad de todo el mundo".

En cuanto al documental sobre la vida de sus padre, Sofía nos deja claro que "es su vida, una gran vida y una leyenda viva, estoy orgullosa de venir de la familia que vengo, estoy orgullosa de mis padre"... una serie que va a dar mucho de qué hablar.