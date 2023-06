Sofía Cristo confiesa lo mal que lo ha pasado tras su imputación por alzamiento de bienes

MADRID, 23 (CHANCE)

En el punto de mira tras la reciente imputación de su madre, Bárbara Rey, de su hermano Ángel y de ella misma por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados, Sofía Cristo ha reaparecido en la presentación del libro 'Memorias de Shangay. 30 años de historia LGTBIQ+' y ha sincerado sin pelos en la lengua sobre el complicado momento que atraviesa su familia.

"Hemos enviado un comunicado y creo que ya está todo súper aclarado" ha comenzado, reconociendo lo mal que lo ha pasado porque sus problemas legales se hayan filtrado a la prensa en un momento especialmente bueno para su madre a nivel laboral tras el estreno de la serie 'Cristo y Rey' y de su documental hablando en primera persona sobre su vida y su relación con el Rey Juan Carlos: "Decir que no me ha molestado sería mentir, me ha molestado en el día y el momento de ver que son cosas que no son ciertas, hay una parte que sí, pero no es cierto el contenido" ha dejado claro.

"Estoy preocupada por mi familia, es muy injusto. Es manchar la imagen de personas que no han hecho nada con la cantidad de delincuencia que hay en España, que roban miles de millones" se ha lamentado, asegurando que "nosotros que no debemos nada, hemos pagado a Hacienda, nos matamos a trabajar todos". "Mi hermano es un trabajador mileurista que se mata a trabajar con su chica, yo soy autónoma, qué os voy a contar. Mi madre es una mujer que a sus 73 años sigue trabajando, con lo cual gracias a que se han demostrado un montón de mentiras del pasado y ahora ella ha salido con su verdad y le están dando la posición que se merece" ha añadido.

Agradeciendo el apoyo que tanto ella como Bárbara han recibido en este duro trance, Sofía también ha mandado un mensaje a los que aseguraron que había huido tras filtrarse a la prensa su imputación: "Han faltado a la verdad al decir que yo me he marchado. Estaba en Canarias trabajando, ganando dinero para pagar a Hacienda también* te quedas un poco así pero no pasa nada". "Esto lo que tiene que hacer ver a la gente es la veracidad de las noticias en muchos casos, ver en qué medios confiar y en cuáles no" apunta.

Días después de denunciar la existencia de una 'mano negra' para hundir a su madre, la Dj deja en el aire si cree que el Emérito tiene algo que ver y, dejando claro que "ni lo sé ni me importa" ha sentenciado que para "corona mi madre, que es la diosa y la reina". "Desde luego es casualidad... causalidad que haya sido justo ahora, pero no tengo que decir nada a nadie, yo sigo centrada en mi trabajo, mi familia y mis animales" ha zanjado.

Por delante, un proceso judicial que afronta con tranquilidad porque, como confiesa, "confío en la justicia". "Espero no acabar en prisión, pero creo que sería un delito. El abogado ya verá lo que pasa pero vamos, yo no he hecho nada malo nadie, ni he robado, ni he hecho daño a nadie ni he hecho nada" insiste.