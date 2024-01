Sofía Cristo defiende a Bárbara Rey tras su estallido en directo: "Hay una cosa que se llama justicia, honor y verdad"

MADRID, 23 (CHANCE)

No están siendo momentos fáciles para Bárbara Rey. Las durísimas declaraciones de su hijo Ángel Cristo Jr. en '¡De viernes!' la han dejado seriamente tocada y, como revelaba Sofía Cristo hace unos días, sufre una depresión y está en tratamiento para superarla y volver a ser la misma de siempre.

Sin embargo, muchos continúan cuestionando esta enfermedad y apuntan a que todo se trataría de un 'montaje' orquestado por la vedette para tener protagonismo y ganar dinero. Algo que ha hecho estallar a la artista, que este domingo entraba en directo vía telefónica en 'Fiesta' para lanzar un mensaje a los que han puesto en duda su depresión: "Que nunca se atreva a decir que juego con la enfermedad de nadie. Tú tendrás tu opinión, pero ninguno de los que estáis ahí sabéis la verdad, por mucho que digan o que cuenten. Tú no eres quién para opinar si yo estoy o no enferma, si tengo depresión, y muchos menos a decir que puedo jugar con ello. Estoy en tratamiento, no quiero hablar más de este tema" explotaba indignada contra Saúl Ortiz después de que el teruliano dudase de su delicado estado anímico.

Además, Bárbara Rey confirmaba que su hija y ella demandarán todos los comentarios injuriosos o que vulneren su derecho al honor o a la intimidad que se han hecho sobre ella desde que su hijo rompió su silencio y desató una guerra familiar que parece no tener solución. "Preparar una demanda donde ha habido tanta calumnia e injuria, por mucho que vosotros penséis y estéis seguros, lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, porque hay que transcribir absolutamente todo, porque hay que transcribir cientos de programas en los que se han dicho barbaridades" ha explicado, dejando claro que va a por todas y el tema ya está en manos de sus abogados.

Ahora es Sofía, el gran pilar de Bárbara en este momento, la que dolida e indignada porque se dude de la depresión de su madre, ha mandado un mensaje a los que aseguran que van a demandar para obtener dinero de cara al juicio por alzamiento de bienes que tienen pendiente: "Te estás equivocando". "Paso totalmente, decir lo que queráis, pero las demandas siguen adelante y no es para ganar dinero. Hay una cosa que se llama justicia, y el honor y la verdad" ha advertido.

Por otro lado, la Dj ha arremetido contra un sector de la prensa al que acusa de "tergiversar" sus declaraciones: "Es absurdo que hable. Cuando salgo de mi casa pienso que no voy a hablar porque luego todo se lo inventan, empiezan a criticarlo todo. Si no hablas porque no hablas, si hablas porque hablas... Es que luego se tergiversan las cosas. Es agotador. No sirve de nada que hablemos" ha reconocido, dejando claro que aunque no va a volver a pronunciarse sobre su guerra familiar, su madre y ella van a por todas y hablarán en los juzgados.