Sofía Cristo despeja las dudas: ¿Tomará Bárbara Rey medidas legales contra su propio hijo?

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras sentarse en el plató de 'Espejo Público' este lunes y anunciar que emprenderá medidas legales contra su hermano Ángel Cristo Jr. por sus declaraciones en '¡De viernes!', Sofía Cristo ha hablado ante los micrófonos de Europa Press y ha confirmado lo que dejaba en el aire minutos antes en el programa presentado por Susanna Griso: su madre, Bárbara Rey, también demandará al joven por las durísimas acusaciones que ha vertido sobre ella en televisión en las últimas semanas.

"Es lo que he dicho en el programa. Se tomarán medidas legales contra todas las personas que han calumniado e injuriado y todo, ya lo he dicho ahí y os doy las gracias pero no tengo nada más que decir. Entiendo y respeto vuestro curro un montón pero ya está" ha afirmado, confirmando así que su hermano está entre las personas que van a ser demandadas por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad, y por difamarlas con las informaciones que se han dado desde que Angel Jr. rompió su silencio hace ya tres semanas.

Insistiendo en que ya "está todo dicho", Sofía ha evitado revelar si se refiere a su hermano al decir que ella es ahora mismo una mujer maltratada, aunque sí se ha reafirmado en que va a ir "a por todas" contra el joven: "Mi confirmación la tienes en el sentido de que he dicho que vamos a tomar medidas legales contra cualquier persona que nos haya injuriado, calumniado y que haya faltado a la verdad con falacias y con mentiras con cosas que están afectando y desprestigiando públicamente nuestra imagen. Creo que está clarísimo, vamos".

"Yo voy a estar al lado de mi madre" ha dejado claro, dejando entrever que aunque Ángel es su hijo, la vedette no va a dar un paso atrás y va a demandarle por todo lo que ha contado en televisión: "Él es su hijo y ella es su madre" ha sentenciado al abandonar las instalaciones de Antena 3.

Y a su llegada a su domicilio, donde la esperaban varias cámaras y reporteros -"lo grabo para enseñárselo a mis amigos porque parece que soy Bad Bunny. Espectacular" ha bromeado- Sofía ha acabado con las dudas (si es que quedaba alguna) y ha repetido que su madre también va a tomar medidas legales contra su hermano: "Vamos a tomar, pero yo creo que se entiende muy bien todo lo que he dicho". "Mi madre está bastante mal y yo lo llevo como puedo porque como me seguís todo el día..." ha asegurado.

Además, la tertuliana ha evitado comentar las declaraciones de Ángel Jr. afirmando que la relación de su madre con Edmundo Arrocet fue un montaje para fastidiar a María Teresa Campos y ha pedido a la prensa que le preguntemos al humorista "si eso es mentira".